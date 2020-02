Hace poco el mundo del anime recibió una inesperada noticia de parte de Eiichiro Oda, el reconocido y legendario mangaka que creó el mundo de ‘One Piece’. Este aseguraba que Netflix, la plataforma de streaming por Internet más grande del mundo, había dado luz verde al nuevo proyecto live-action para basar una serie de televisión en las aventuras de Luffy y sus amigos.

“One Piece” sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación pirata mientras exploran un mundo fantástico de océanos interminables e islas exóticas en busca del tesoro final del mundo conocido como “One Piece”, para así convertirse en el próximo Rey Pirata y ser uno de los más reconocidos en todo el mundo.

Esta información se compartió en primer lugar por Deadline con un mensaje compartido por el mismo Eiichiro Oda, detallando que el inicio de producción había comenzado en el 2017 y así lo había anunciado en el pasado, pero que todo proyecto de esa magnitud llevaba tiempo. Ahora, por fin su creador tiene la confianza de brindar más detalles de la nueva serie al mundo:

“Ya sé que anuncié la producción en 2017, pero estas cosas llevan tiempo. Las preparaciones han avanzado despacio detrás de las cámaras y parece que finalmente puedo hacer el gran anuncio: Netflix, el servicio de ‘streaming’ líder en el mundo, nos prestará su tremendo apoyo en la producción. ¡Es tan alentador! ¿Cómo de lejos progresará la historia en la primera temporada de 10 episodios? ¿Quiénes serán los protagonistas? Por favor, un poco más de paciencia y permanezcan atentos”, reza la publicación de Oda en Twitter.

HISTORIA DE “ONE PIECE” EN NETFLIX

Tal como se menciona en la revelación de Oda, la serie de Netflix de “One Piece” contará con 10 episodios y lo más probable es que dure unos 40 minutos aproximadamente si se consideran anteriores producciones de la plataforma. Por otra parte, es necesario recordar que el manga supera los 970 capítulos y el anime 919 para descubrir que en 10 episodios no ahondarán mucho en la historia de “One Piece”.

Lo más probable es que esta primera temporada también sirva como un piloto para los fanáticos de la serie, para saber si están haciendo un buen trabajo o mejor sería dejar “One Piece” con su manga o en su versión animada. No sería la primera vez que una adaptación live-action de un anime tenga resultados desastrosos a nivel de crítica.

No obstante, los fans pueden estar tranquilos de que Netflix y Eiichiro Oda no han elegido a cualquiera para producir la serie. Por una parte, se han aliado a Shueisha y a Tomorrow Studios para elegir a sus mejores representantes, siendo estos últimos los que también trabajan en el próximo show de Netflix sobre “Cowboy Bebop”.

Steven Maeda (“The X-Files”, “Lost”) será el showrunner así como su escritor y productor ejecutivo. Matt Owens (“Luke Cage”, “Agents of S.H.I.E.L.D.”) también escribirá una parte del guión y aportará como productor ejecutivo. Está claro que Eiichiro Oda tomará una parte activa del proyecto junto a Marty Adelstein y Becky Clements de Tomorrow Studios.

Además, en la producción también se encontrará ITV Studios, pero será Netflix quien se encargue de la producción física de la serie. La compañía ya ha probado que está muy interesada en los productos japoneses, ya sea con productos producidos como lo fue “Death Note” o la adquisición de otras franquicias para su plataforma como “Neon Genesis Evangelion”, las películas de Studio Ghibli, “Castlevania”, “Aggretsuko” y la reciente anunciada versión en CGI de “Ghost in the Shell”.

Basándose en la historia de “One Piece”, se especula que los primeros episodios seguirán a Monkey D. Luffy y el camino que tuvo que recorrer para ser reconocido como un pirata, aunque al principio se dará un poco de contexto sobre la situación del mundo, los piratas y las ya conocidas “Frutas del Diablo” que dan poderes increíbles a quienes ingieren una.

PERSONAJES DE “ONE PIECE” EN NETFLIX

Más allá de Luffy, se espera que la serie presente a los principales integrantes de los “Piratas Sombrero de Paja”, tales como Roronoa Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Tony Tony Chopper, Nico Robin, Franky, Brook, y muchos otros personajes más. De todos ellos, de quien más se ha hablado últimamente es de Zoro, el espadachín que sueña con ser el mejor del mundo.

Esto se debe a que muchos han considerado al actor Lewis Tan como el perfecto intérprete para este personaje en su versión live-action. De hecho, así lo demostró en un pequeño video que compartió en sus redes sociales con el manejo que tenía de la espada, donde hizo una referencia directa a Zoro.

Él ha sido reconocido por su trabajo en series como “Wu Assassins”, “Deadpool 2”, “Into the Badlands” y la próxima película de “Mortal Kombat” que se estrenará en el 2021. No sería extraño que pueda conseguir un papel en la futura producción de “One Piece” ya que tiene contacto directo con la compañía de streaming.

A parte de él, los fans no pueden esperar a ver la selección oficial de la empresa para este nuevo live-action, ya que los personajes de “One Piece” son bastante exagerados, por lo que una adaptación fiel a lo que se ve en el manga será casi imposible, aunque un buen trabajo de guión y la capacidad profesional de los actores pueda que llegue a satisfacer a la comunidad de los Mugiwara.

TRÁILER DE “ONE PIECE” EN NETFLIX

De momento, la producción de “One Piece” en Netflix está en una etapa muy temprana como para ver fotos o videos de lo que están planeando los productores para la serie. No obstante, en la plataforma de YouTube se pueden observar algunos clips hechos por fans o incluso comerciales de televisión que utilizan a los personajes de “One Piece” para promocionar sus productos. Estos son unos ejemplos:

FECHA DE ESTRENO DE “ONE PIECE” EN NETFLIX

Aún no existe una fecha de estreno para la adaptación live-action de “One Piece” en Netflix. Considerando que los detalles de la producción han estado en conversaciones por casi 3 años, lo más probable es que pronto comience la etapa de pre-producción donde se busquen a los actores, los ensayos, los cambios de guión, etc.

Sin embargo, los fans se preguntan por qué ha anunciado Eiichiro Oda que está produciendo la serie con Netflix si no tuviera nada preparado pronto, aunque los más veteranos en su trabajo saben que sus proyectos toman bastante tiempo para concretarse.

