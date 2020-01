Netflix: One Piece ya cuenta con estudio para grabar su adaptación.

La plataforma de streaming ‘Netflix’ busca adaptar la popular serie japonesa ‘One Piece’, a pesar de que la mayoría de fanáticos no desean que esto se haga posible. Este tipo de proyectos no son nada nuevos, puesto que en los últimos años hemos podido ver como se han ido adaptando varios animes.

Sin embargo, Netflix nunca ha tenido buena acogida al momento de adaptar animes. A pesar de ello, la plataforma parece poco importarle los comentarios y busca la adaptación de uno de los mangas más vendidos en toda la historia de Japón.

Tomorrow Studios sería el nombre del estudio que será el encargado de traer el popular manga a un live-action. Además, se sabe que Eichiro Oda, será productor de la serie junto a Marty Adelstein y Becky Clements, viejos conocidos en el estudio y que también participarán en la serie de Cowboy Bepop de Netflix.

Con todo esto, se puede comprobar que Netflix se encuentra apostando fuerte por este tipo de proyectos. Recordemos que One Piece es uno de los mangas que más gente mueve en todo el mundo, es por ello que las expectativas serán altas.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY