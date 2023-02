Muchos fans de “One Piece” esperan con ansias el estreno de la adaptación live-action del manga homónimo de Eiichirō Oda. Según anunció Netflix, este proyecto se sumará a su catálogo en el 2023. Además, se sabe que estará dirigido por Marc Jobst, escrito por Tom Hyndman y protagonizado por Iñaki Godoy.

Al igual que en el anime de Toei Animation, la producción se centra en Monkey D. Luffy. Él es un joven que, accidentalmente, come una Fruta del Diablo. Esto hace que obtenga poderes que lo convierten en el hombre de goma. Así, vivirá cientos de aventuras en su camino por ser el “Rey de los Piratas”.

No obstante, muchos fans han notado una peculiar diferencia entre el material original y la próxima serie que se estrenará este año: el protagonista no utiliza el mismo calzado.

Entonces, ¿por qué Luffy usa tenis y no sandalias en el live-action de Netflix? A continuación, te contamos lo que sabemos al respecto.

EL PÓSTER QUE REVELA EL CAMBIO EN LA INDUMENTARIA DE LUFFY

El pasado 7 de febrero, Netflix exhibió el nuevo póster oficial del programa. En este, se observa a Luffy y figuras como Nami (Emily Rudd), Sanji (Taz Skylar), Zoro (Mackenyu) y Usopp (Jacob Gibson) frente al Going Merry.

Lo que parecía una gran revelación para los seguidores del show, trajo polémica. Si bien nuestro protagonista viste su clásico chaleco rojo y el icónico sombrero de paja, lo cierto es que ¡usa tenis!

Sin dudas, un detalle que incomodó a diversos fans, quienes consideraron que las sandalias son un elemento indispensable en la caracterización de este personaje.

La imagen oficial de la versión live-action de "One Piece". Podemos observar que Luffy no lleva sus típicas sandalias (Foto: Netflix)

LA RAZÓN POR LA QUE LUFFY NO LLEVA SANDALIAS EN LA VERSIÓN LIVE-ACTION

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Emily Rudd explicó la verdadera razón detrás de esta modificación. Según su testimonio, era necesario que su colega Iñaki Godoy empleara zapatos cerrados durante las grabaciones, para no correr ningún riesgo en las escenas de acción. Asimismo, se presume que el equipo quería darle un toque de realismo al espectáculo.

“Todos grabamos las escenas de acción hasta donde se nos permitió. Si no lo hacíamos era por seguridad, entonces entraban nuestros dobles para ejecutarlos. Desafortunadamente, las sandalias no son seguras para las escenas de riesgo y no querrán perderse el trabajo (que Iñaki) logró”, puntualizó.

De esta manera, la estrella confirmó que las secuencias de acrobacias serán parte fundamental de la serie, que busca derribar el mito de que la mayoría de adaptaciones live-action son malas.

La aclaración de la actriz Emily Rudd (Foto: @OP_Netflix_Fan / Captura de Twitter)

¿ERA NECESARIO EL CAMBIO?

Pues, para medios especializados como Screen Rant, la respuesta corta es SÍ. El cambio implica que el programa se enfocará en escenas épicas, que son muy difíciles de convertir en acción real con las sandalias.

Para el portal, es necesario que el show televisivo presente acrobacias increíbles, con el fin de que los espectadores queden tan asombrados como cuando vieron por primera vez la versión animada de “One Piece”.