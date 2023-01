El año 2023 está marcado por animes que se despiden, regresan y continúan sus historias. “One Piece”, la serie más vista en todo el mundo durante 2022, ya retomó su emisión con el capítulo 1046 y sus seguidores esperan uno de los grandes momentos durante la pelea de Luffy y Kaido. Mientras que “Demon Slayer” vuelve con su Arco de la Aldea de los Herreros wy “Jujutsu Kaisen” presenta su temporada 2. “Bleach”, que regresó 10 años después, continuará con la parte 2 de “Thousand-Year Blood War”. Además, este es el año del final del anime de “Ataque a los Titanes”, que se puede ver en Crunchyroll.

“Shingeki no Kyiojin” es una de las series que ha marcado los últimos años y, después de emitirse por una década, mostrará el final de su historia, la cual se quedó con Eren activando el Retumbar para arrasar con todo el mundo fuera de Paradise.

“Demon Slayer”, por su parte, mostrará uno de los arcos visagras de su historia, mostrando la aventura de los pilares del Amor y de la Niebla, Mitsuri Kanroji y Muichiro Tokito, respectivamente. Ambos entrarán a la batalla en contra de dos Lunas Superiores.

De igual forma, “Jujutsu Kaisen” vuelve después de su película “Jujutsu Kaisen 0″ y con una historia que se acerca al pasado de Satoru Gojo, uno de los personajes más populares del anime. El 2023 está cargado de grandes momentos en la pantalla y aquí te adelantamos lo que llegará en las ficciones. De aquí en adelante, debes tener cuidado con los spoiler.

Monkey D. Luffy durante el capítulo 1015 de "One Piece" (Foto: Toei Animation)

5 MOMENTOS IMPORTANTES EN EL ANIME DURANTE 2023

5. Ishida Uryu, el sucesor de Yhwach

“Bleach: Thousand-Year Blood War”, el último arco del anime, fue una revelación y parece que la espera de una década valió la pena: la animación fue más que pertinente y se respetó el estilo de lo que se vio en el manga de Tite Kubo. Ahora, la parte 2, ha sido confirmada y saldrá en julio de 2023.

Uno de los grandes momentos que tendrá “Bleach” este año será la presentación de Ishida Uryu como el sucesor de Yhwach, para sorpresa de los subordinados del creador de los Quincy. La primera traición de Ishida marcará el tono de la siguiente etapa del anime, después de que se conociera más del pasado de sus padres y de Ichigo. Su presencia ante el Wandenereich traerá más de un conflicto.

4. El nuevo poder de Nezuko en “Demon Slayer”

Se puede decir que el arco de la Aldea de los Herreros de “Demon Slayer”, que se estrena en abril de 2023, es una visagra de la posterior pelea entre los cazadores de demonios y Muzan. Después de lo que se vio en el Distrito del Entretenimiento, se espera una animación similar o más elaborada con los nuevos enfrentamientos entre los pilares y dos Lunas Superiores.

Dentro de la temporada 3 de “Kimetsu no Yaiba”, Nezuko se llevará todo el protagonismo cuando esté a punto de morir en el final de la batalla. Si todavía no has leído el manga y no te quieres spoilear, puedes saltarte esta parte. Lo que vendrá será impresionante porque Nezuko por fin podrá dominar los rayos del sol. Este nuevo poder facilitará la supervivencia de la hermana de Tanjiro pero, a la vez, desatará más peligros. Si quieres saber más, debes hacer click aquí.

Nezuko de pequeña en un recuerdo de "Demon Slayer" (Foto: Ufotable)

3. La pelea entre Toji Fushiguro y Satoru Gojo en “Jujutsu Kaisen”

La temporada 2 de “Jujutsu Kaisen”, que saldrá en julio de 2023, abarca el Arco de El Recipiente de Plasma Estelar (también conocido como Arco de El Pasado de Gojo o El tesoro perdido / El tesoro encontrado en el manga) y el Arco del Incidente de Shibuya, dos grandes partes del manga de Gege Akutami y que tendrá grandes peleas.

Por ejemplo, el enfrentamiento más esperado del primer arco adaptado del anime de los nuevos capítulos será entre Toji Fushiguro y Satoru Gojo. Este hecho del pasado se dará en medio de la misión de Satoru y Suguru Geto de proteger a Riko Amanai, quien se debe fusionar con Tengen.

Y sí, si te suena el apellido Fushiguro es porque acabas de acertar: es el padre de Megumi. Así se conocerá más del pasado del hechicero y cómo llegó a manos de Gojo. Este personaje será recurrente también en Shibuya y dará un par de batallas espectaculares que, ojalá, en el anime se reflejen mejor que en el manga.

La imagen promocional de la temporada 2 de "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

2. El final de “Ataque a los Titanes”

“Ataque a los Titanes”, de Hajime Isayama, se despide de la televisión con la parte 3 de su temporada 4. Aunque todavía no tiene fecha oficial, el anime será una de las despedidas más esperadas del año, en especial por el final tan cuestionado del manga. ¿Se replicará exactamente o habrá algún cambio?

Hasta ahora, el final de “Shingeki no Kyojin” se ha mantenido fiel al manga, dejando la excepción del cambio del momento del recuerdo de Mikasa sobre la pregunta que le hizo Eren: qué significaba para ella. Ahora que el Retumbar está cerca de arrasarlo todo, el cierre de esta historia es uno de los momentos más esperados de la serie.

Para no entrar en mayores spoilers, se espera del desenlace grandes peleas, la decisión de Eren, más muertes dolorosas y momentos realmente épicos, en especial con el capitán Levi y la comandante Hange Zoë. La última parte de “Attack on Titan” condensa toda su propuesta y plantea una postura predecible pero realista.

El Retumbar de Eren en "Ataque a los Titanes" (Foto: MAPPA)

1. El Gear 5 de Luffy en “One Piece”

Para los seguidores de “One Piece”, el 2023 es el año de la animación del Gear 5 de Monkey D. Luffy. El gran momento del Arco de Wano Kuni, que probablemente se verá entre abril y mayo, seguro que levantará el polvo de la discusión, en especial por la propuesta de animación que plantee la serie.

Porque el más reciente gran poder de Luffy no solo es épico sino que muy divertido. Y esta última característica fue punto de queja de algunos seguidores contra el mangaka Eiichirō Oda. Lejos de eso, Luffy logrará estar al nivel y hasta superar a Kaido en una pelea donde es noqueado hasta en cuatro oportunidades.

El Gear 5, además, dará más detalles de la fruta Gomu Gomu, como su verdadero nombre, y otros detalles que, si no has visto el manga, no deberías buscar todavía. Esta habilidad también dará pie a una nueva etapa de Luffy dentro de la serie. Con la expectativa y la incertidumbre, el Gear 5 será indudablemente uno de los momentos más increíbles de este año.