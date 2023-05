Algo que los fans de Dragon Ball daban por sentado, casi de manera mágica, es que Goku pueda transformarse en Super Saiyajin 4 en Dragon Ball GT porque “simplemente es Goku”. De hecho, esto es algo que ha sucedido a lo largo de la franquicia; no obstante, el misterio se resuelve cuando Goku era tan solo un pequeño en sus primeras aventuras en el manga.

En el capítulo 151 de Dragon Ball del mangaka Akira Toriyama, Goku bebe el Agua Ultra Divina para desbloquear su verdadero potencial en la Torre de Karin. Mientras ingiere el agua, el rostro de Goku se yuxtapone contra una imagen del Gran Simio e, inmediatamente después, Karin dice que acaba de vislumbrar el verdadero poder de Goku. Más tarde, cuando lucha contra el Rey Demonio Piccolo, Goku realiza un puñetazo que está claramente asociado con el poder del Gran Simio.

Volviendo a Dragon Ball GT, Super Saiyan 4 solo se puede lograr una vez que el usuario obtiene suficientes Ondas Bruits de una luna o cuerpo celeste para transformarse en un Gran Simio Dorado y luego mantener el control hasta desbloquear la evolución.

Transformación de Goku Super Saiyajin 4

En el episodio 55 de Dragon Ball GT, Bulma teoriza que lo único que inicialmente impedía que el entonces Vegeta Baby se transformara en Super Saiyan 4 era que su cuerpo no era lo suficientemente fuerte para resistir la transformación, no porque inicialmente no tuviera cola. La cola solo facilita la absorción de Ondas Bruits. El hecho de que Vegeta luego se convierta en Super Saiyan 4 es una prueba de que esto es cierto.

Así las cosas, lo que realmente necesita un Saiyan son suficientes Ondas Bruits y la capacidad de resistir físicamente la transformación. La duda es cómo pudo Goku transformarse cuando no hay un cuerpo celeste que refleje suficientes Ondas Bruits.

La única respuesta es haber bebido el Agua Ultra Divina en el pasado. Ya posee el poder del Gran Simio incluso sin tener que absorber Ondas Bruits, por lo que tuvo que exponerse a la evolución y luego mantener el control mental. En otras palabras, Super Saiyan 4 básicamente funciona para Goku como cualquier otra transformación. Vegeta no experimenta esto con Super Saiyan 4 no porque necesite una cola, cuyo único propósito sea absorber Ondas Bruits, sino porque nunca bebió el Agua Ultra Divina.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.