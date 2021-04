El manga de “Shingeki no Kyojin” (“Attack on Titan” en inglés o “Ataque a los españoles” en español) terminó con el capítulo 139, 11 años después de su primera publicación. La última entrega de la historia creada por Hajime Isayama ocasionó que los fans se dividieran entre los que estaban contentos con ese desenlace y los que esperar algo mejor.

El 9 de abril de 2021 se dio a conocer el destino de Eren, Mikasa, Armin, Levi y el resto de personajes del manga que se publicó por primera vez en 2009, mediante Bessatsu Shōnen Magazine, de Kodansha.

En este último número se confirmó la muerte de Eren Jaeger a manos de Mikasa, luego de que todos los aliados de Marley, Eldia y Liberio se unieran en un frente común para detener El Retumbar, que ya había acabado con gran parte de la población en el continente.

Antes de morir, Eren les reveló a todos los eldianos sus motivos para hacer lo que hizo. Y después de que Mikasa y Armin escogieran el lugar donde enterar sus restos, al parecer el menor de los hermanos Jaeger reencarnó en un ave.

Eren sabía que Mikasa tendría que matarlo y al final aceptó su muerte (Foto: Kodansha)

¿POR QUÉ EL FINAL DEL “ATTACK ON TITAN” SERÁ DIFERENTE AL DEL MANGA?

Por lo pronto, a los fans solo les queda esperar la segunda parte de la cuarta temporada del anime de “Shingeki no Kyojin”, que se estrenará en 2022. Sin embargo, todo parece indicar que el final no será el mismo que se presentó en el manga.

En una transmisión en directo de Kodansha el editor de la obra, Shintaro Kawakubo, confirmó que aún queda mucho trabajo por hacer, ya que aún trabaja con Hajime Isayama en el volumen 34. Ademas, adelantó que el material será diferente a lo que apareció en el capítulo 139, debido a que el autor pidió más espacio en las páginas porque “quería dibujar mucho” y no había llegado a la fecha señalada por falta de tiempo, según reportó Spoiler.

“Luego de discutirlo, decidimos que la última historia sería de 52 páginas, pero terminó siendo de 51”, confesó Kawakubo. “Hay algunas adiciones en el volumen 34, revisiones y más. Isayama podría agregar algo que no pudo dibujar”.

Aunque no hay nada confirmado, los cambios en algunas descripciones y detalles que desembocaron en el final podrían afectar el final de anime de “Attack on Titan”, pero no hay duda de que Eren seguirá siendo el centro de atención.