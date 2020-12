No cabe duda que Shingeki no Kyojin comparte el calificativo de anime más visto junto a otras grandes obras como My Hero Academia, Dragon Ball Super y One Piece. Esta serie está llena de acción y ha cautivado a los amantes del anime japonés.

Recientemente, se estrenó el primer episodio de la temporada 4 y la emoción por ven a los titanes luchar está por los cielos. Lamentablemente, el anime tendrá que tomar un descanso debido a las celebraciones del calendario.

Según informa el medio ComicBook, el 3 de enero no habrá estrenó. El capítulo 5 se movería hasta el 10 de enero para darle a los encargados del anime disfruten de los días festivos.

Por lo pronto, esta es la única interrupción que se ha reportado hasta el momento. El capítulo 2 de la temporada 4 Shingeki no Kyojin se publicará el 1 de diciembre, mientras que los episodios 3 y 4 llegarán a la televisión el 20 y 27 de diciembre respectivamente.

Shingeki no Kyojin: ¿quién es Gabi Braun? Todo lo que debes saber sobre el personaje

Luego de derribar el tren blindado del Fuerte Slava y la victoria de Marley, Gabi y sus compañeros descansan en una ciudad cercana de Medio Oriente antes de regresar a Liberio. Un mes después del final de la guerra, la prima de Reiner continúa entrenando en la academia militar de Marley para demostrar que es digna de heredar el poder del titán.

Antes del festival anual de Liberio, el noble Willy Tybur organiza un evento donde declara la guerra a las fuerzas armadas de Paradis, y en ese momento aperece Eren Jaeger como titán arrasa con todo, Zofia y Udo incluidos.

Tras la muerte de sus amigos, Gabi toma un rifle y promete asesinar a Eren, pero al llegar a la zona del conflicto descubre que los titanes Bestia y carguero han sido derrotados por el enemigo, además, Jean está a punto de matar a Pieck.

Mientras Porco Galliard se enfrenta a Eren Jaeger, Gabi y Falco logran infiltrarse en el dirigible enemigo con la intención de matar a todos los tripulantes, y aunque logran acabar con algunos al final son arrestados y encarcelados como Zeke.

Después de un tiempo, Gabi y Falco logran escapar de prisión y mientras permanecen en Paradis conociendo la otra versión de la historia reciben la ayuda de Kaya.

Aunque el manga podría dar algunas pistas de lo que sucederá en los próximos episodios de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin”, los eventos podrían no desarrollarse de la misma manera.