No cabe duda que Attack on Titan o Shingeki no Kyojin es uno de los mangas y animes más populares del momento. La serie comenzó a emitirse en el 2013 y recién en el 2021 se cerrará el anime con la temporada 4.

El manga sigue un camino similar. La revista Bessatsu Shônen Magazine compartió la portada de su tomo 2 en donde se le da especial protagonismo a Shingeki no Kyojin. Además se adelanta la presunta fecha en la que finalizará la emisión del manga.

¿Cuándo finaliza Shingeki no Kyojin?

El manga finalizará el 9 de abril, la fecha de publicación del siguiente tomo de la revista Monthly Shônen Magazine. Por supuesto, esta fecha es especulativa bajo la condición de que no se retrase por el coronavirus.

Por lo pronto, solo quedan cuatro episodios antes de que finalice la obra de Hajime Isayama. El mismo mangaka ya adelantaba en diciembre del 2020 que solo quedaba pendiente el 1 o 2% para completar la historia.

Shingeki no Kyojin 4x05: por qué no hubo nuevo episodio el domingo pasado

Después de la aparición de Eren Jaeger en el cuarto capítulo de la última temporada de “Shingeki no Kyojin”, lo fans no pueden esperar más para ver lo que sucederá en el próximo capítulo; no obstante, tendrán que esperar un poco más pues la serie basada en el maga de escrito e ilustrado por Hajime Isayama tendrá una pausa de dos semanas

Entonces, ¿por qué no habrá nuevo episodio de “Attack on Titan” este domingo y el próximo? De acuerdo a lo reportado por ComicBook, el retraso se debe a las vacaciones del personal encargado del popular y exitoso anime.

Por lo tanto, el quinto capítulo de la entrega final de “Shingeki no Kyojin” llegará el próximo 11 de enero a Japón y un día antes a Latinoamérica.

¿QUÉ PASÓ EN “SHINGEKI NO KYOJIN” 4X04?

Además de contar la historia de Reiner y como se convirtió en un soldado, el episodio mostró el festival de Marley para escoger a los sucesores de los poderes titánicos, la llegada de la familia Tybur para discutir su participación en los futuros conflictos y la cercanía de Falco con Eren, a quien visita en el hospital.

Cerca del final Gabi y el resto de guerreros eldianos van al cuartel general para descansar y el día de la elección de los herederos a los poderes titánicos, Falco le pidió a Reiner un favor y lo llevó a un sótano donde Eren los estaba esperando en su silla de ruedas.

El capítulo terminó con Eren diciendo: “Reiner, han pasado cuatro años”, para luego mostrar la sorpresa del soldado con un miedo inconcebible, mientras Eren mantiene su semblante serio y sin emociones.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “SHINGEKI NO KYOJIN” 4x05?

El quinto episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” se estrenará el lunes 11 de enero de 2021 en Japón por NHK, a las 12:10 am (hora local). Pero en América Latina podrá verse desde el domingo 10 de enero a través de Crunchyroll por la diferencia horaria que existe entre países.

Funimation, que por el momento solo está disponible en la región en México, también transmite los episodios de forma exclusiva en su plataforma con doblaje al español latino, por lo que el horario es el mismo anteriormente mencionado.