En el quinto episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” mientras Eren y Reiner están frente a frente, Pieck y Porco Galliard son escoltados por un misterioso guerrero, que les tiende una trampa y los encierra en un lugar donde no pueden transformarse en titanes. Pero ¿quién es en realidad ese guardia? Los fans ya tienen una teoría.

El guardia, que tiene como rasgos característicos su altura, su cabello rubio y su barba, separa a Pieck y Galliard de Zeke. Mientras dirige a Pieck y Galliard al pozo, Pieck comenta: “Siento que te he visto en alguna parte antes. ¿De dónde eres?”

“Hacia el oeste por Lakua, pero me llamaron aquí. No vine a charlar con los eldianos”, responde el misterioso hombre. Luego de ser atrapados, Galliard se pregunta: “¿Por qué ese soldado escuálido lo hizo?” Pieck responde: “No lo sé, pero siento que los he visto antes”.

Pieck y Galliard fueron atrapados por un misterioso guardia (Foto: Mappa Studio )

¿EL GUARDIA ES EN REALIDAD ARMIN?

La mayoría de fans cree que el guardia que encerró a Pieck y Galliard es Armin. Aunque el mejor amigo de Eren nunca fue muy alto, tal vez creció en los cuatro años que pasaron desde el final de la tercera temporada de “Attack on Titan”.

Para algunos seguidores de la serie, ser el anfitrión del Titán Colossal podría explicar el crecimiento acelerado de Armin, ya que Bertholdt era más alto en comparación con sus demás compañeros.

Por otro lado, ¿de dónde conoce Pieck a Armin? Un fan de “Shingeki no Kyojin” sugirió que tal vez Pieck vio al rubio amigo de Eren y Mikasa cuando exploraba Shiganshina como el Titan Carguero.