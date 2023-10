La compañía PRIMUS anunció la comercialización de su colección inspirada en el icónico personaje de Star Wars, Ahsoka Tano. La serie no solo rinde homenaje a los fanáticos de la saga, sino que también promete una experiencia de juego interesante.

La línea exclusiva de PRIMUS, que estará disponible para el público peruano a partir de noviembre, presenta una variedad de dispositivos diseñados con los elementos gráficos de Ahsoka, la serie exclusiva en Disney Plus:

Teclado Ballista 90T: diseñado para la precisión, el Ballista se destaca por su funcionalidad N-Key Rollover y su 100% anti-ghosting. Su estructura robusta y su iluminación personalizable lo convierten en el compañero ideal para los gamers más apasionados.

Ten en cuenta que cada producto de la colección viene acompañado de un certificado de autenticidad y un pin coleccionable.

Los gadgets estarán disponibles en el mercado peruano desde noviembre (Difusión)

Cómo ver la serie “Ahsoka” de Star Wars

Ahsoka está disponible exclusivamente en la plataforma Disney Plus. Puedes clic en este enlace para evaluar la suscripción anual o mensual. Podrás optar solo por Disney Plus o el paquete junto con Star Plus. Por obvias razones, el precio variará según tu opción de compra. Debes saber que Disney Plus permite hasta cuatro dispositivos en simultáneo con siete perfiles y la posibilidad de descargar contenido para verlo sin conexión.

“La antigua jedi Ahsoka Tano investiga una nueva amenaza para una galaxia vulnerable. Algunas secuencias o patrones de luces intermitentes pueden afectar a espectadores fotosensibles”, reza la sinopsis.

Quizá te preguntes si vale la pena verlo... Valgan verdades, no hay pierde para esta producción que ha obtenido, en su primera temporada, una aprobación del 86% del Tomatometer de Rotten Tomatoes. Podemos decir que merece la oportunidad una buena tarde del fin de semana.