La repentina muerte de Chadwick Boseman a los 43 años ha tomado por sorpresa a Hollywood y a todos los fans del actor estadounidense. Aunque padecía un cáncer de colon desde el año 2016, nunca llegó a hacerlo público y siguió trabajando sin que el público sospechara nada. En ese tiempo alcanzó la fama mundial al dar vida al rey T’Challa en Black Panther en las películas del universo de Marvel.

Un comunicado de sus representantes anunciaba la noticia y confirmaba una enfermedad sobre la que Chadwick Boseman nunca habló públicamente, a pesar de estuvo en tratamiento durante cuatro años y de que rodó muchas de sus películas entre sesiones de quimioterapia. “Chadwick perseveró y les trajo muchas de las películas”, informaron sus representantes sobre une enfermedad diagnosticada en 2016.

En una entrevista realizada en el 2018, Chadwick Boseman contó que durante un verano en el que la actriz, cantante y directora de escenografía estadounidense Phylicia Rashad estaba impartiendo clases magistrales de actuación en Oxford, se inició una campaña para que famosos hiciesen donaciones para becas de estudio en el extranjero. Y Denzel Washinton participó, pagándole los estudios a Boseman.

"Black Panther", película protagonizada por Chadwick Boseman, cambió la historia de los superhéroes en la pantalla grande. (Foto: Valerie Macon / AFP)

“Yo no tenía dinero para pagar eso, así que Rashad reunió a sus amigos, y ya sabes, ellos pagaron para que nos fuéramos a estudiar”, dijo en una entrevista con Jimmy Fallon. “Al inicio no lo sabía, ni siquiera cuando volví. Y he estado manteniéndolo en secreto durante toda mi carrera. Pero a mi vuelta recibí una carta del beneficiario. Y decía ‘Denzel Washington pagó por tí’. Y yo me quedé en plan ’¡Qué!‘”.

Boseman aseguró aquella vez que siempre quiso agradecerle a Washington su apoyo por la beca que le permitió estudiar en la Universidad de Oxford. Afortunadamente, el ahora desaparecido actor pudo conocerlo y agradecerle. Ocurrió durante la promoción de la exitosa película ‘Black Panther’. “Cuando hicimos el estreno en la ciudad de Nueva York, él [Denzel Washington] vino y lo conocí”, añadió.

“Él [Washington] estaba como, ’todavía no nos hemos conocido antes’, y yo le dije. ’sí, tengo que decirte algo. Mira, no sé si lo sepas, pero tu me pagaste la beca para ir a la escuela’. Y él dijo: ’oh, entonces, esa es la razón por la cual estoy aquí, porque me debes dinero’”, contó entre risas Boseman. “Fue impresionante”, agregó en aquella conversación con el presentador estadounidense Jimmy Fallon.

Por su parte, Denzel Washington envió una declaración a Entertainment Weekly luego de la muerte de Chadwick Boseman por cáncer de colon a la edad de 43 años. En la declaración, Washington escribió: “Era un alma gentil y un artista brillante, que permanecerá con nosotros por la eternidad a través de sus representaciones icónicas durante su corta pero ilustre carrera. Dios bendiga a Chadwick Boseman”.

Chadwick Boseman interpretó a “pantera negra” en varios filmes del popular universo cinematográfico de Marvel: Captain America: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), esta última la cinta más taquillera de la historia. Pero además iba a continuar con el superhéroe en una nueva entrega cuyo rodaje estaba previsto para el año que viene.