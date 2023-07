Movistar acordó con The Walt Disney Company Latin America para que los clientes de cable tengan acceso a las plataformas de streaming Disney+ y Star+ sin costo adicional. El beneficio estará disponible inicialmente por 18 meses.

Disney+ ofrece películas, series y otros contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, incluyendo estrenos recientes como Ant-Man and The Wasp: Quantumania y Avatar: El camino del agua; series como Star Wars: The Mandalorian y Sin Límites con Chris Hemsworth.

Por otro lado, Star+ ofrece acceso a contenido deportivo en vivo a través de ESPN, que incluye partidos de las ligas de fútbol más importantes del mundo y local, el tenis de los Grand Slam, ESPN Knockout con lo mejor del boxeo y UFC, el baloncesto de la NBA, maratones en las grandes ciudades, ciclismo, deporte motor, rugby y golf, más destacados shows con auténticos

También hay series como Grey’s Anatomy y Los Simpson, o películas taquilleras como Imperio de luz. No hay que olvidar la transmisión en vivo de eventos de música y culturales; y una creciente colección de producciones originales como Planners, Diciembre 2001 y Los Protectores.

Cómo activar el beneficio

Para acceder al beneficio, el titular del servicio de TV deberá descargar e ingresar al app Mi Movistar para activar su membresía y seguir los siguientes pasos:

Ingresar al app Mi Movistar . Pulsar: Activa Disney+ y Star+

. Pulsar: Leer, aceptar las condiciones y darle clic a: Enviar código.

Llegará al email registrado un código de 4 dígitos, ingresarlo y darle clic en: Activar .

. Hasta aquí, se activó el beneficio. Ahora hace falta crear una cuenta para Disney+ y Star+. Para acceder a Star+, darle clic a: Crear mi cuenta

Colocar el email, leer y aceptar el acuerdo de suscripción y continúa.

Crear una contraseña y darle clic a Continuar .

. Ahora, con ese mismo email y contraseña ingresar a Disney+.

Recuerda que ambas plataformas permiten hasta cuatro dispositivos simultáneos, la creación de hasta siete perfiles y descargas de contenido bajo demanda o VOD (películas, series, contenido infantil, entre otros) en dispositivos móviles.

