El Universo Cinematográfico no será el mismo tras los sucesos en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Strange ha cometido un grave error: fallar en un importante hechizo que terminó por romper las fronteras entre multiversos.

Ahora, el superhéroe tendrá que pagar por sus actos. Por este motivo, en la cinta lo vemos dando vueltas por los multiversos e inclusive tiene que responder por sus acciones ante los Illuminati.

Tal cual mostraban los avances, Marvel Studios ha introducido a nuevas variantes de Strange. Aquí te contamos quiénes son y si realmente son los mismos que vimos en la serie animada “What If...?”.

Doctor Strange: el clásico personaje que apareció en las pasadas cintas del UCM regresa a la pantalla grande. No ha cambiado mucho desde “Spider-Man: No Way Home”.

(Foto: Marvel Studios)

Defender Strange: este es uno de los primeros personajes que aparecen en la cinta junto a America Chavez. Ambos trabajan juntos. Lamentablemente, es uno de los personajes que no sobrevive.

Doctor Strange de la Tierra- 838: Cuando el protagonista llega a la Tierra-838, nota que hay una estatua gigante de sí mismo. Fue asesinado por Black Bolt luego de verse afectado por el Darkhold.

Strange malvado: esta versión parece haberse fusionado con el poder del Darkhold y tiene una apariencia mucho más lúgubre en comparación con los otros Strange. Cuenta con un tercer ojo en su frente.

Zombie Strange: no se trata de una variante, pero es un Strange bastante curioso. Cuando la mente de Strange regresa a su universo, encuentra el cadáver de Defender Strange.

