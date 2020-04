Marvel: Don Cheadle solo tuvo dos horas para decidir si aparecía o no en Iron Man 2.

Don Cheadle interpreta a uno de los personajes más queridos en el Universo Cinematográfico de Marvel. El actor llegó a la compañía para reemplazar a Terrence Howard, quien renunció a trabajar en Iron Man 2 por temas contractuales.

Hasta el día de hoy, Cheadle interpreta a ‘War Machine’ en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Hace poco pudimos verlo en ‘Avengers: Endgame’ bajo el alias de Iron Patriot.

Debido a esto, el actor decidió hablar sobre como asumió el papel de ‘War Machine’ en el UCM. Asimismo, Cheadle reveló que esta decisión tuvo que tomarlo rápida y sabiamente, puesto que la compañía necesitaba la respuesta lo más antes posible ante la salida de Howard.

“Yo estaba en la fiesta de cumpleaños de mi hijo, una fiesta de laser tag, y recibí la llamada de mis agentes y me dijeron, ‘Hey, quiero ponerte en contacto con los chicos de Marvel. Quieren hablar contigo, pero quieren ofrecerte el papel’. No pensaba que fuese Kevin Feige. No sabía quién estaba al teléfono. Pero dijeron, ‘Hey, este es el papel. Queremos que hagas esto. Es un acuerdo para seis películas’. Yo dije, ‘¿Qué? Oh, uh, vale’. Y empecé a echar cuentas. Dije, ‘Eso son 11 o 12 años. No estoy seguro’. Y ellos dijeron, ‘Bueno, necesitamos saberlo, porque si no vas a decir que sí, entonces vamos a pasar a la siguiente persona. Así que tienes una hora’.”

“Una hora para decidir 12 años, y un papel y cosas que ni siquiera conozco, en películas que vendrán en el futuro y que no tengo ni idea de cuáles serán. Dije, ‘Ahora mismo estoy en la fiesta de laser tag de mi hijo’. Dijeron, ‘Oh, oh, tómate dos horas’. Muy generosos. Así que volví dentro, y escondiéndome detrás de cosas, jugando a laser tag y hablando con mi mujer. Dije, ‘¿Debería subirme a esto? ¿Es algo que debería hacer?’. Y ella dijo, ‘Bueno, sí, supongo. Todo es igual, esto es ese tipo de cosa. Nunca has hecho nada como esto antes. Grandes efectos especiales, franquicia, película para el gran público. ¿Quieres hacer algo así?’. Yo dije, ‘Más o menos’. Ella dijo, ‘Bueno, entonces dí que sí. Hazlo. Inténtalo’.”