Cambios en el Universo Cinematográfico de Marvel. La gente de Marvel adelantó el estreno de Thunderbolts, la cinta que arrancará la sexta fase del UCM. La responsabilidad es considerable porque las películas de superhéroes están de capa caída desde pandemia.

En un principio, Thunderbolts estaba programado para el 25 de julio de 2025 pero la misma fecha acaba de ser separada para Fantastic Four, dirigida por Matt Shakman y protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn.

Así las cosas, Marvel Studios ha decido que Thunderbolts esté disponible en los cines a partir del 2 de mayo de 2025, meses después de Captain America: Brave New World , programada para el 14 de febrero y significando el cierre de la Fase 5.

Quiénes son los Thunderbolts en Marvel Comics

Los Thunderbolts son un equipo de superhéroes (o antihéroes) que se reforman para convertirse en héroes. Algo así como Suicide Squad pero de Marvel.

La primera aparición de los Thunderbolts fue en el número 449 de “El Increíble Hulk” en 1997. El equipo original fue creado por el Barón Zemo, un antiguo enemigo del Capitán América. Zemo reunió a un grupo de villanos, incluyendo a MACH-I (Beetle), Ciudadano V (Helmut Zemo), Meteorito (Moonstone), Pájaro Cantor (Mimi Aulladora) y Techno (Fixer), y les hizo pasar por un grupo de héroes que habían derrotado a los Vengadores. Algunos de los miembros más famosos incluyen a Luke Cage, Penance, Deadpool y Red Hulk.

La película estará dirigida por Jake Schreier y contará con un reparto que incluye a Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, David Harbour y Julia Louis-Dreyfus.

Elenco de Thunderbolts

Sebastian Stan (Soldado de Invierno)

Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de la Fontaine)

Wyatt Russell (US Agent)

David Harbour (Red Guardian)

Florence Pugh (Yelena Belova)

Hannah John-Kamen (Ghost)

Olga Kurylenko (Taskmaster)

Lewis Pullman (Sentry)

Harrison Ford (Thaddeus Ross)

La procedencia de cada personaje de Thunderbolts según el UCM

Florence Pugh retomará su papel como Yelena Belova después de sus apariciones en Black Widow y Hawkeye, mientras que Sebastian Stan vuelve después de su participación en la trilogía del Captain America, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y The Falcon and the Winter Soldier.

Por otro lado, los fans también podrán ver nuevamente a David Harbour y Olga Kurylenko de Black Widow, así como a Hannah John-Kamen retomando su rol de antagonista de Ant-Man and the Wasp, Ghost.

Además, Wyatt Russell volverá como el implacable John Walker tras su aparición en The Falcon and the Winter Soldier, donde su personaje fue reclutado por la misteriosa Val, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, quien también reclutó a Belova en la escena post-créditos de Black Widow.

El cambio de planes para Marvel es con Harrison Ford, quien hará de Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross en Captain America: New World Order, luego de la lamentable muerte del actor William Hurt.

Sin embargo, una incógnita persiste respecto a la participación de Daniel Brühl como el Barón Helmut Zemo, a pesar de los vínculos del personaje con los Thunderbolts de los cómics. Imaginamos que eso se aclarará con el tiempo.