El Universo Cinematográfico de Marvel inició en 2008 con el estreno de la primera cinta de Iron Man. Desde entonces, la productora se ha encargado de armar todo un mundo fantástico para introducir a los diferentes personajes de sus cómics. Lamentablemente, con tantas producciones en la mesa es un tanto difícil explicar en qué orden debes ver las series y películas.

No deberás iniciar con Iron Man, ya que hay cintas que se sitúan en momentos históricos anteriores. La primera película de Capitán América, por ejemplo, narra sucesos entre 1939 y 1945; seguidamente, tendremos que dar un salto hasta la caída de Capitana Marvel en la Tierra para conocer el motivo por el cual Nick Fury da inicio al proyecto de los Vengadores.

Pero si somos rigurosos, tendríamos que poner a Eternals primero, ya que cuenta los inicios de las civilizaciones. Realmente, Marvel se ha encargado de complicar la línea temporal y le añaden una capa de complejidad con la llegada de las sagas de los multiversos.

Por este motivo, hemos ordenado todas las películas y series de Marvel Studios en orden cronológico para poder entender todo lo que vendrá en la fase 5 y 6.

Películas y series de Marvel en orden cronológico

Capitán América: El Primer Vengador (2011)

Capitana Marvel (2019)

Iron Man (2008)

El Increíble Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Los Vengadores (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: El mundo oscuro (2013)

Capitán América: El soldado de invierno (2014)

Guardianes de la Galaxia (2014)

Guardianes de la Galaxia 2 (2017)

Los Vengadores: Era de Ultrón (2015)

Ant-Man (2015)

Capitán América: Civil War (2016)

Viuda Negra (2021)

Black Panther (2018)

Doctor Extraño (2016)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Ant-Man y la Avispa (2018)

Thor: Ragnarok (2017)

Vengadores: Infinity War (2018)

Vengadores: Endgame (2019)

Bruja Escarlata y Vision / Wandavision (2021)

Falcon y El soldado de invierno (2021)

Spider-Man: Lejos de casa (2019)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Loki (2021)

Eternals (2021)

Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings (2021)

Ojo de Halcón (2021)

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022)

Moon Knight (2022)

Ms. Marvel (2022)

Thor: Love and Thunder (2022)

She-Hulk (2022)

Black Panther: Wakanda Forever (2022)

Ant-Man 3: Quantumania (2023)

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2023)

Como puedes notar, tras el estreno de Endgame, Marvel Studios a ordenes de Disney dio inicio a las nuevas producciones cortas que se estrenan de forma exclusiva en Disney Plus. La fase 4, la cual era de transición por la muerte de Thanos, se desarrolló casi en su totalidad vía series.

WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Moon Knight y Hawkeye fueron las producciones que estrenaron una detrás de otra. A su vez, Marvel trabajó en una serie animada llamada What If...?, en donde daba rienda suelta a la creatividad.

Ahora lo que se estrenará en la plataforma de streaming es Secret Invasion (21 de junio). Se trata de una serie que contará los sucesos posteriores a Spider-Man Far From Home, cuando Fury se fue de la Tierra para ayudar a los Skrull.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.