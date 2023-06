“Spider-Man: Across the Spider-Verse” se convirtió en uno de los estrenos más taquilleros en lo que va del 2023. La película de superhéroes animada ya está disponible en los cines de todo el mundo y ha sido bien recibida por los fanáticos del Hombre Araña, recibiendo muy buenas críticas.

Titulada en Latinoamérica como “Spider-Man: A través del Spider-Verso” y en España como “Spider-Man: Cruzando el Multiverso”, la nueva cinta sobre el superhéroe arácnido está dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, a partir de un guion de David Callaham, Phil Lord y Christopher Miller.

Si ya viste la cinta, secuela de “Spider-Man: Un nuevo universo” (2018), sabrás que no tiene ninguna escena post-créditos. Si bien inicialmente la idea era que sí tuviera, finalmente fue descartada. Pero, ¿por qué? Aquí te lo contamos.

¿POR QUÉ “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE” NO TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

Si ya fuiste al cine a ver “Spider-Man: Across the Spider-Verse” debes saber que no tiene escenas post-créditos, pero la realidad es que inicialmente es la idea era que sí tuviera.

La primera película “Spider-Man: Un nuevo universo” sí tenía una escena post-crédito, donde vemos que Miguel O’Hara/Spider-Man 2099 conseguía un dispositivo que le permitía viajar a través del multiverso, llevándolo así a año 1967, cuando empezó todo.

En aquella escena vemos que Miguel O’Hara y otro Spider-Man se encuentran produciendose un momento icónico. Esto es un guiño a uno de los ‘memes’ del Hombre Araña más usados en las redes sociales.

Sin embargo, “Spider-Man: Across the Spider-Verse” rompe con esto y no cuenta con la escena que hace que los espectadores quedarse tras el final de la película. Lo que sí tiene la segunda cinta es un aviso muy importante: que habrá una tercera parte con Miles Morales como protagonista.

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” es la segunda parte de una trilogía y habrá una tercera entrega que se llamará “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”, que se estrenará el 29 de marzo de 2024, según Sensacine.

EL TRÁILER DE “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE”

El primer tráiler de la película “Spider-Man: Across the Spider-Verse” se estrenó el martes 13 de diciembre. Puedes ver el clip de 2 minutos de duración, a continuación.