Con siete películas de live-action en su haber, “Spider-Man” ha mostrado a muchos villanos, que pusieron contra las cuerdas a Peter Parker, aunque sin éxito. Pero, no es suficiente para ‘Spidey’. Hay una larga lista de peligrosos y sedientos enemigos esperando su turno para dar un gran golpe y así intentar acabar con el Hombre Araña .

A lo largo de casi 60 años luchando contra el crimen y salvando a la ciudad de Nueva York de una destrucción segura, ‘Spidey’ se ha encontrado con muchos villanos, algunos olvidables, otros espetando su momento. Aquí ocho peligrosos delincuentes que merecen aparecer en una película.

VILLANOS DE LOS CÓMICS DE SPIDER-MAN QUE MERECEN ESTAR EN UNA PELÍCULA

Screen Rant realzó una lista de los villanos -de los tantos que tiene ‘Spidey’- que nunca antes han sido vistos en la pantalla grande, pero merecen aparecer. Aquí te contamos los ocho más peligrosos.

8. The Scorpion

Quizás uno de los villanos que es más probable que aparezca en una película. Sin embargo, The Scorpion todavía merece una mención. Como todos los grandes enemigos de Spider-Man, este tiene un gran tema animal, con una cola venenosa. Más que un rival, posee una fuerza y agilidad sobrehumanas. En los cómics, J. Jonah Jameson participó en su creación y, con JK Simmons retomando su papel, su origen vuelve a ser de interés.

The Scorpion (Foto: Marvel)

7. The Spot

The Spot no es tan conocido en la cultura popular, como los clásicos villanos de Spider-Man de los años 60. Sin embargo, con la MCU haciendo cosas extravagantes, es momento que este criminal destaque. Con la capacidad de crear ‘distorsiones espaciales’, también conocidas como portales, en todo su cuerpo e incluso poner esos portales en cualquier cosa que pueda encontrar, golpear a The Spot es más que difícil. Su diseño simple y limpio es instantáneamente llamativo e intrigante. Parece inevitable que llegue a la pantalla grande.

The Spot (Foto: Marvel)

6. Kraven

Se rumorea mucho que hará su debut en la pantalla grande en el ahora sin título “Spider-Man 3”. Kraven the Hunter sería una excelente opción para el próximo gran mal al que se enfrenta ‘Spidey’. Mortal y con su propio código moral complejo, Kraven es uno de los enemigos más letales de Spider-Man, con una historia turbulenta que se remonta a principios de los años 60.

Kraven (Foto: Marvel)

5. Tombstone

Tombstone ganó fuerza sobrehumana y se volvió resistente al daño físico después de ser expuesto a un gas experimental. Los dientes son su propio trabajo duro. Este imponente señor del crimen albino es más que un rival para Spider-Man y es capaz de recibir sus golpes como si fueran cosquillas. Usando sus afilados colmillos, podía proporcionar un mal desbordante divertido.

Tombstone (Foto: Marvel)

4. The Cameleon

Con la habilidad simple e increíble de cambiar su apariencia para parecerse a cualquier persona, no se sabe el daño que podría hacer The Camelon. No solo al mundo, sino a la vida personal de Peter Parker. Además, la capacidad de cambiar una cara ya se presentó en “Captain America: The Winter Soldier”, con Balck Widow usando la tecnología Shield para cambiar su apariencia durante el clímax de la película. Es más que plausible que esta tecnología haya sido adquirida por The Chameleon.

The Cameleon (Foto: Marvel)

3. Black Cat

Para muchos fans es sorprendente que Felicia Hardy, también conocida como Black Cat, aún no haya debutado en la pantalla grande. Más antihéroe que villana, es inevitable que llegue algún día al cine. Su dinámica con el ‘trepamuros’ es como ninguna otra, y su enredo romántico podría proporcionar una excelente tensión dramática en la próxima película.

Black Cat (Foto: Marvel)

2. The Hobgoblin

Numerosas personas han asumido el papel de The Hobgoblin a lo largo de los años y, a diferencia de otros villanos, no tiene un alter ego definitivo. Esto lo convierte en un gran candidato para una reinterpretación en la pantalla grande. Si bien no se puede debatir que The Green Gobin es el duende que los gobierna a todos, con tres duendes que aparecen a lo largo de la historia cinematográfica de “Spider-Man”, ¿tal vez es hora de un cambio de ritmo? Con un nuevo duende, los fans tendrían un verdadero misterio y, por una vez, no sabrían quién estaba debajo de la máscara.

The Hobgoblin - (Foto: Marvel)

1. Mister Negative

Apareció en el videojuego para PS4 de “Spider-Man”, en 2018. Con un truco para acabar con todos los trucos, el villano pasa sus días como el amable y apacible Martin Li, pero, sin que él lo sepa, cambia a su alter ego, Mister Negative, el despiadado jefe del crimen. Con una variedad de habilidades increíbles, como ser capaz de corromper a las personas y hacer que cumplan sus órdenes, es fácil verlo dándole a ‘Spidey’ un desafío y una amenaza como ninguna que haya enfrentado.

Mister Negative (Foto: Marvel)

