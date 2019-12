Este es el orden en el que deberás ver las películas de Star Wars

La saga de Star Wars ya tiene más de 40 años desde el estreno de su primera película. La saga galáctica de George Lucas aún mantiene gran cantidad de fanáticos esperando lo que sería 'Star Wars: The Rise of Skywalker’, el último film de la saga.

Sin embargo, las películas no fueron estrenadas según el orden cronológico interno de la historia de la saga. Con Star Wars Episodio IX ya podemos tener el orden oficial de todos los films de la historia creada por George Lucas. A continuación, te mostraremos el orden en el que deberás verlas para así poder disfrutar más la historia.

ORDEN DE ESTRENO

Este es el orden que fueron estrenadas todas las películas de la saga. Verás que los episodios no están ordenados de forma numérica. Aquí la lista:

Star Wars Episode IV: A New Hope (1977) Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983) Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1997) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (2015) Rogue One: A Star Wars Story (2016) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (2017) Han Solo: A Star Wars Story (2018) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (2019)

ORDEN DE CRONOLOGÍA INTERNA

Hay que considerar a ‘Rogue One: A Star Wars of Story’ en la cronología, puesto que deberás verla justo después del Episodio III y antes del IV. Si no logras verlo en este orden, te confundirás con los acontecimientos. Sin embargo, la película 'Han Solo: A Star Wars Story’, deberá ir antes de Rogue One. Así podrás encajar todo en un solo orden y los sabrás mejor la historia de los personajes. Aquí la lista:

Star Wars Episode I: The Phantom Menace Star Wars Episode II: Attack of the Clones Star Wars Episode III: Revenge of the Sith Han Solo: A Star Wars Story Rogue One: A Star Wars Story Star Wars Episode IV: A New Hope Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back Star Wars Episode VI: Return of the Jedi Star Wars Episode VII: The Force Awakens Star Wars Episode VIII: The Last Jedi Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker

Depende de cada uno como vivir la experiencia de la saga Star Wars. Nosotros solo te mostramos el orden cronológico interno de las películas, para que así puedas entender un poco más las apariciones de ciertos personajes en diferentes escenas. Además, podrás saber un poco más de la historia por medio de libros como Star Wars Catalizador o Thrawn. Por otro lado, la nueva serie ‘The Mandalorian’ se sitúa año después de ‘Star Wars Episodio VI’ y antes del nacimiento de la Primera Orden. Es decir, todo ocurrió antes al ‘Episodio VII’.

