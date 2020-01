Durante estos días se ha hablado mucho acerca del retorno de la series “Star Wars: The Clone Wars”. Por supuesto, los rumores nacieron a partir de la popularidad que ganó la cinta The Rise of Skywalker en los cines.

Disney+ estrenó tan solo hace unas semanas Star Wars: The Mandalorian y ahora llegarán nuevas series de este universo pero en versión animadas. El medio ComicBook ha revelado la fecha de estreno de la temporada 7 de “Star Wars: The Clone Wars”.

Según la web especializada, Disney compartió un video en su web que confirmaría que Clone Wars se estrenaría en febrero de este año, específicamente el 17. Como era de esperarse, Dave Filoni seguirá en la dirección de la serie.

“Personalmente, es muy gratificante. Cualquier oportunidad de poner las piezas finales de la historia en su lugar tiene sentido como narrador de historias. Estoy feliz por la oportunidad de definir estas cosas y el final de esta parte de Clone Wars. También me hace reflexionar sobre todas las personas con el que trabajé a lo largo de los años. Refuerza las cosas que aprendí de George. Me recuerda los elementos importantes que intervienen en la creación de Star Wars”, fue uno de los comentarios del director cuanto tomó este proyecto años atrás.