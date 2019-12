No todo es perfecto en otras galaxias. La serie exclusiva de la plataforma Disney+ “The Mandalorian” tuvo un error que la comunidad no tardó en reportar en Internet. Tranquilos, no es nada respecto a la trama o algún agujero de guión, sino de un elemento de grabación que no debía aparecer. Se trata de un micrófono ambiental que entra y desaparece del encuadre.

Un usuario de YouTube publicó un video donde muestra el descuido de producción cuadro por cuadro. La escena corresponde a una conversación que tuvo el Mandaloriano con Omera.

El “boom mic” aparece y desaparece de escena sin que nadie de la producción de “The Mandalorian” se percatara del hecho.

“The Mandalorian”, aventura contextualizada 5 años después de “El retorno del jedi”, se ha convertido en la favorita de millones de fanáticos de “Star Wars” por conservar el “espíritu” de la saga original creada por George Lucas en 1977.

“Nos estamos divirtiendo mucho trabajando con este grupo increíblemente talentoso y emocionados de que todos vean lo que estamos haciendo”, indicó el escritor y productor ejecutivo de la serie, Jon Favreau, en un comunicado antes del inicio de la serie.