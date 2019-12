“Star Wars: The Rise of Skywalker” se estrenó en todos los cines del mundo como el cierre definitivo de la Saga de los Skywalker, la familia protagonista de los casi 40 años de películas del universo creado por George Lucas y quienes hasta el momento no había estado tan claro como sería su participación en la cinta.

La misma vino con opiniones diferentes entre los fans de la franquicia: mientras unos argumentan que la película no estuvo a la altura y no cerró algunos puntos clave de la historia, otros comentan que fue el mejor cierre de la nueva trilogía por J.J. Abrams.

Y es que uno de los elementos claves de su éxito o fracaso es el regreso de Palpatine, el Emperador malvado que había sido el antagonista principal de las dos anteriores trilogías de Star Wars. Al parecer, él había ideado todo un plan que incluía a Rey en pos de la conquista de la galaxia.

Afortunadamente, ella no estaba sola, ya que en una escena de “Rise of Skywalker” ella escucha una serie de voces que más de un fan reconoció. ¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers de la película así como la explicación de esta crucial escena.

¿QUÉ VOCES ESCUCHÓ REY EN "STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER"?

En “Star Wars: The Rise of Skywalker”, Rey escucha las voces de numerosos Jedi cuando ella busca alguna especie de guía durante su última batalla contra el Emperador Palpatine. Tal como se mencionó anteriormente, Palpatine regresó luego de presuntamente ser asesinado por Darth Vader para salvar a Luke Skywalker.

La película reveló que Rey era la nieta de Palpatine, quien había planeado ser asesinado por ella para que toda la sabiduría de los Sith siga viva dentro de ella. No obstante, Rey luchó contra el lado oscuro y terminó enfrentando a su abuelo para detenerlo de una vez y para siempre.

Durante el momento clímax de la batalla, todo parece perdido y Rey está a punto de perder la batalla. Es en ese momento que las voces de los Jedi fallecidos anteriores a ella llegan para brindarle ánimo en esa última batalla.

OBI-WAN KENOBI

Obi-Wan Kenobi (Foto: Lucasfilm)

“Estos son tus pasos finales, Rey. Levántate y tómalos… Rey… Levántate.”

La primera voz que escucha al conectarse con la Fuerza es de Obi-Wan Kenobi, quien falleció luego de enfrentar a Darth Vader para que Luke y los demás puedan escapar de la Estrella de la Muerte en “A New Hope”. En las siguientes películas se le ve como mentor de Luke como un fantasma de la Fuerza, mostrando la habilidad de los Jedi para mantener su conciencia luego morir. Gracias un trabajo de mezcla, la voz que se escucha es tanto de Sir Alec Guinness como de Ewan McGregor.

ANAKIN SKYWALKER

Anakin Skywalker (Foto: Lucasfilm)

“Rey… trae de regreso el balance, Rey, como lo hice yo… La Fuerza te rodea, Rey… déjala que te levante.”

El siguiente Jedi que escucha Rey no es otro que Anakin Skywalker, el padre de Luke y Leia y abuelo de Ben Solo. El prometido “elegido” falleció luego de salvar a Luke al arrojar a Palpatine en “Return of the Jedi”, para luego aparecer como un fantasma de la fuerza confirmando que su último acto fue la redención que necesitaba para regresar al camino de la luz. Quien habla es Hayden Christensen, el actor que dio vida a Anakin en las precuelas de la trilogía original.

AHSOKA TANO

Ahsoka Tano (Foto: Lucasfilm)

“Rey.”

Siguiendo a Anakin, su aprendiz Ahsoka Tano se hace presente. Ella hizo su debut en “Star Wars: The Clone Wars” y solo ha aparecido en las series animadas de la franquicia. La actriz Ashley Eckstein prestó su voz para esta escena confirmando que Ahsoka volvió en algún momento a la Orden de los Jedi, pero también su triste fallecimiento fuera del conocimiento de los fans.

KANAN JARRUS

Kanan Jarrus (Foto: Lucasfilm)

“Rey… En el corazón de un Jedi habita su fuerza.”

La siguiente voz no es otra que de Kanan Jarrus, quien en su momento fue uno de los pocos Jedi en sobrevivir a la Orden 66. Él vivió en secreto y ocultó su verdadero nombre como Caleb Dume. El actor Freddie Prinze Jr. da su voz a pesar de no haber aparecido anteriormente en las series animadas como un fantasma de la Fuerza.

LUMINARA UNDULI

Luminara Unduli (Foto: Lucasfilm)

“La luz. Encuentra la luz, Rey.”

Otra de las voces de los Jedi que escucha Rey pertenece a Luminara Unduli interpretada por Olivia D’Abo. Ella fue una maestra Jedi quien fue asesinada por la Orden 66. Su muerte no aparece en pantalla, pero su ejecución se revela durante la Guerra de los Clones.

QUI-GON JINN

Qui-Gon Jinn (Foto: Lucasfilm)

“Todos los Jedi que alguna vez vivieron, viven en ti… Estaremos contigo, Rey… Levántate.”

Posiblemente la más importante voz que se escucha en la escena es la de Qui-Gon Jinn, el Jedi que descubrió por primera vez cómo preservar su conciencia luego de la muerte. Él falleció en el primer episodio de “Star Wars: The Panthom Menace” durante un duelo contra Darth Maul. Liam Neeson es quien presta su voz nuevamente para esta película.

AAYLA SECURA

Aayla Secura (Foto: Lucasfilm)

“Deja que te guíe.”

Rey sigue escuchando voces y la siguiente es la Jedi Aayla Secura, una que tuvo su participación durante la Guerra de los Clones y fue asesinada por la Orden 66. A diferencia de Luminara, la muerte de Aayla si se puede ver en “Revenge of the Sith” cuando es disparada por su propio escuadrón de Clone Troopers. La voz que se oye es de Jennifer Hale, quien también la interpretó en la serie animada de la “Guerra de los Clones”.

MACE WINDU

Mace Windu (Foto: Lucasfilm)

“Siente la Fuerza fluir por ti, Rey.”

Uno de los que menos necesita introducción. El Maestro Jedi que se sentaba en el consejo durante la “Guerra de los Clones” fue asesinado durante la Orden 66 bajo las manos del mismísimo Palpatine. Samuel L. Jackson quien interpretó a este personaje vuelve para hablarle a Rey en esta escena.

ADI GALLIA

Luminara Unduli (Foto: Lucasfilm)

Adi Gallia (Foto: Lucasfilm)

“Levántate, Rey.”

La última de las mujeres Jedi que escucha Rey es Adi Gallia, otro de los miembros del Alto Consejo que sirvieron durante la Guerra de los Clones. Ella es asesinada por Savage Opress, el hermano de Darth Maul, mientras estaba en una misión con Obi-Wan en la serie animada. A pesar de ser interpretada en las películas por Gin Clarke, es Angelique Perrin, la actriz de voz de la serie animada, quien vuelve en “Rise of Skywalker”.

YODA

Yoda (Foto: Lucasfilm)

“Levántate en la Fuerza, Rey.”

La voz más reconocible de todas es la de Yoda, el Maestro Jedi que en algún punto entrenó a todos los Jedi que se han mencionado anteriormente. Él murió de forma pacífica en el “Regreso del Jedi” mientras estaba acompañado por Luke en Dagobah. Interpretado por Frank Oz nuevamente, Yoda vuelve para ayudar a Rey a hacer lo único que él no pudo como Jedi: derrotar a los Sith.

LUKE SKYWALKER

Luke Skywalker (Foto: Lucasfilm)

“Rey, la Fuerza estará contigo. Siempre.”

Como era de esperarse, Luke Skywalker es el último en aparecer para darle la fuerza que necesita a Rey para levantarse y luchar. Luke muere en “The Last Jedi” luego de utilizar toda su energía vital para proyectarse en un duelo con Kylo Ren, dándole tiempo suficiente a la Resistencia para escapar. Él también regresa en la película como un fantasma de la Fuerza para ayudar a Rey a aceptar su linaje y reforzando su compromiso para vencer de una vez por todas a los Sith.