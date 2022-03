No hay más que decir... El Joker de Joaquin Phoenix fue una obra maestra que no merece una secuela, porque The Batman ha hecho que la continuación sea innecesaria y más ahora que los esfuerzos están dedicados a crear una nueva franquicia con Robert Pattinson a la cabeza.

ALERTA DE SPOILER

El director Matt Reeves se salta el asesinato de Thomas y Martha Wayne, las primeras batallas de Bruce Wayne y el primer encuentro de Batman con el Guasón para contar una historia original que involucra a los corruptos de Ciudad Gótica y a los justicieros que buscan acabar con ellos. Así como también sabemos que el actor Barry Keoghan está listo para presentar al Joker en futuras secuelas.

Lo cierto es que el Joker de Todd Phillips y el Guasón de The Batman existen como historias separadas. El detalle es que Joker es una historia fundamentada y autónoma, tanto que prácticamente no deja hilos argumentales sueltos para que los resuelva una secuela.

Tanto Joker como The Batman son películas a las que les importa muy poco la interconectividad. Sin embargo, The Batman simplemente sienta las bases para futuros spin-offs y secuelas que exploran la evolución de los personajes presentados en la primera película. Joker viene a ser más una película de autor sin la necesidad de que haya más argumento después del final.

De hecho, The Batman deja muy claro que Batman, Catwoman, James Gordon, el Pingüino e incluso el ahora encarcelado Riddler tienen un largo camino por delante en términos de desarrollo de personaje. Por otro lado, la transformación culminante de Arthur Fleck en Joker, señalada por su sonrisa de sangre al final de la cinta, es el momento en que se construye toda su historia. Si bien ciertamente sería divertido ver cómo el Joker de Joaquin Phoenix abrazó su personalidad de villano después, su historia podría terminar allí y no se sentiría incompleta.

