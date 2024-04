Batman tiene a su nueva Robin y se llama Maps Mizoguchi, un personaje habitual en los cómics de DC y que se ha hecho oficial en “Batman: The Brave and the Bold #12″ de Karl Kerschl. El compañero de Bruce Wayne ha pasado por muchas personas a lo largo de los años y ha tenido un gran número de adaptaciones para el cine y la televisión, formando parte de esta ficción de Estados Unidos.

En el citado cómic, Batman define de manera oficial quién es su nueva Robin y se decide por Maps, cuyo apodo surge del gusto de la joven por la cartografía. Ella aparece después de que Batman se enfrentó a una plaga de vampiros.

El protagonista, además, pasa por un momento difícil en su vida por su historia de amor con Isla. Por eso, ha necesitado la ayuda de alguien que, como Robin, se convierta en uno de sus pilares en su batalla contra el mal.

Mizoguchi ya lo ha hecho anteriormente y es prácticamente del equipo a tal punto de que Alfred Pennyworth le entregó un traje de superhéroe para combatir a los villanos en el campo. Después de años, se ha oficializado que es la nueva Robin de Batman.

Maps Mizoguchi en realidad se llama Mia Mizoguchi (Foto: DC)

¿QUIÉN ES MAPS MIZOGUCHI?

Maps Mizoguchi en realidad se llama Mia Mizoguchi. Le dicen Maps porque tiene un gusto enorme por la cartografía. Ella ha estudiado en el Gotham Academy por recomendación de sus padres, una pareja de millonarios cercana a Bruce Wayne.

De esta manera, consiguió entrar a la famosa escuela que le permite convertirse en una aliada cada vez más consolidada para Batman. Empieza resolviendo casos en la misma academia junto a sus compañeros.

También fue una de las aliadas de Batgirls y ha tenido protagonismo en el conocido evento como “We Are Robin”. El personaje ha sido creado por Becky Cloonan, Brendan Fletcher y Karl Kerschl y se ha ganado el cariño de los seguidores de los cómics.

Y, por supuesto, también de Batman, quien ya venía llamándola Robin de manera natural. Su oficialización era solo un paso natural para que tome el rol de la compañera de aventuras del superhéroe.

¿CÓMO LEER EL CÓMIC DE BATMAN?

“Batman: The Brave and the Bold #12″ ya se encuentra disponible en quioscos, por lo que debes correr a uno más cercano para acceder a tu historieta favorita.