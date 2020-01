The Mandalorian: Moff Gideon tendría más protagonismo en la segunda temporada de la serie.

Disney+ ha logrado tener éxito con su plataforma streaming gracias a una de las series que más esta sonando en redes sociales. Estamos hablando de ‘The Mandalorian', la primera serie en acción real de la famosa saga Star Wars. La segunda temporada ya ha sido confirmada bajo la dirección de Jon Favreau.

Giancarlo Esposito es uno de los actores que les encanta hacer el papel de villano. Este mismo es el encargado de interpretar a Moff Gideon, el cual ha logrado tener respeto y terror en los últimos capítulos de ‘The Mandalorian’. En la escena final logró relucir su sable y este es un indicio de lo que le espera al personaje en la segunda temporada de la serie.

“El personaje está creciendo. Sí que tendré un papel más importante en la segunda temporada”, mencionó Esposito. “Para mi es muy emocionante trabajar en ‘The Mandalorian’, no solo por lo icónica que es, sino porque me devuelve al Star Wars que quiero. He visto las primeras películas y las he dejado porque eran diferente a lo que me gustaba, en cambio este es un verdadero western espacial. Puedes contar una historia que visualmente te recuerde a Joe Campbells y que respete la mitología de Star Wars creada por George Lucas”.

Recordemos que la segunda temporada de ‘The Mandalorian’ se estrenará en el otoño de 2020 y será exclusiva para la plataforma de streaming Disney+.