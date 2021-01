Antes del estreno de la cuarta y última temporada de “El mundo oculto de Sabrina” (“Chilling Adventures of Sabrina” en su idioma original) se anunció un crossover con la clásica serie de los noventa. En momento tan esperado por los fans sucedió en el quinto y séptimo capítulo donde aparecieron las originales tías Hilda (Caroline Rhea) y Zelda (Beth Broderick).

Incluso apareció la versión parlanchina de Salem, pero no hubo ni rastro de Melissa Joan Hart, quien interpretó a la Bruja adolescente entre septiembre de 1996 y abril de 2003. ¿Por qué la actriz de 44 años no apareció en el drama de Netflix?

Durante el primer guiño de “El mundo oculto de Sabrina” al personaje de Melissa Joan Hart, la gemela Morningstar (Kiernan Shipka) cena con las versiones de los 90 de sus tías y ellas explican que trabajan para una exitosa serie de televisión y que viven dentro del set de grabación.

También señalan que es imperativo aprenderse los diálogos, de lo contrario será considerado un error y cuando se acumulen tres serán enviados al cuarto verde, lugar del que nadie vuelve, y al que “enviaron a la última Sabrina”. A parece la bruja adolescente cometió tres errores y fue convertida en comida para gato por órdenes del propio Salem.

La segunda referencia se produce cuando un nuevo Ambrose (Chance Perdomo) le dice a Morningstar: “con esa cinta, debes ser la nueva Sabrina”. Esto significa que no solo está al tanto del destino del personaje de Joan Hart sino que fue el encargado cumplir las órdenes de Salem.

Por su parte, Beth Broderick (Zelda) considera que la ausencia de la anterior Sabrina fue la mejor decisión para mantener un punto lógico dentro de la historia. “Porque con nosotras, las tías se hicieron aún mayores. Eso tiene sentido. Pero que Sabrina sea de repente una mujer adulta con tres hijos propios, creo que sería más difícil fusionar esas tramas”, explicó en una entrevista con Digital Spy.

Beth Broderick y Caroline Rhea aparecieron en la temporada final de "El mundo oculto de Sabrina" (Foto: Netflix)

MELISSA JOAN HART SOBRE “EL MUNDO OCULTO DE SABRINA”

En tanto Melissa Joan Hart aclaró en conversación con Insider que no está interesada participar en la ficción de Netflix y tampoco lo está en ver algún capítulo de “El mundo oculto de Sabrina”, ya que “la serie es mucho más oscura, satánica y sexy que la nuestra, por lo que es un tipo de show muy diferente”.

“Creo que está mucho más orientada a los millennials y a generaciones más jóvenes. No es algo que vaya a ver, ni que me interese ver ahora, y no es algo que mis hijos verán”, agregó la actriz, productora y diseñadora en dicha entrevista.

Los únicos clips del programa que Joan Hart ha visto son cuando se unió a Nate Richert (Harvey) en un video para Netflix en el que reaccionaron a las escenas. “Pude ver algo de eso, así que me hice una idea, pero no creo que sea realmente para mí”, dijo. “No es realmente mi audiencia. Vi ‘Stranger Things’ pero ese es el único programa de terror que veré”.