Apex Legends es utilizada por hackers para el robo de datos en Android

Apex Legends se ha vuelto el juego del momento y promete ser una dura competencia ante Fortnite. Solo en 72 horas alcanzó el récord de 10 millones de descargas, pero tanta buena acogida tiene sus riesgos para los jugadores. La firma de ciberseguridad ESET detectó un peligroso engaño para quienes desean acceder al videojuego.



“Al momento de su lanzamiento el juego no contaba con una versión para dispositivos móviles. Sin embargo, al buscar en YouTube cómo descargar el juego para Android se encontraban tutoriales que explicaban cómo descargarlo y su verdadero fin es que el usuario haga clic en un enlace con contenido malicioso o hacer que instale en su dispositivo una aplicación de dudosa procedencia”, comentó Camilo Gutiérrez, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.



Echando un vistado por Google Play en el sistema operativo Android , notarás que varias app ofrecen accesorios o ayudas para este juego. En realidad, son softwares maliciosos que pueden acabar robando los datos personales del usuario.



Cabe precisar que no existe un versión de Apex Legends para Android, sino únicamente para PC , PS4 y Xbox One.



“ En fechas cercanas a los lanzamientos, los usuarios deben estar más atentos que nunca y no dejarse tentar por falsas promesas de aplicaciones que solucionaran o mejoraran los juegos oficiales. Por eso, desde el laboratorio ESET recomendamos descargar aplicaciones solamente de tiendas oficiales como Google Play o App Store, y verificar inclusive en las aplicaciones que encontramos en las tiendas que sean desarrolladas por las empresas correspondientes”, agregó Gutiérrez.