¿A quién no le gusta divertirse a lo grande sin gastar dinero? Pasa que no muchos tienen el gusto de instalar juegos de pago pero, de vez en cuando, hay promociones en Android y iOS en los que puedes descargar los programas más exclusivos de forma gratuita. No deberías dejar pasar esta oportunidad de oro para disfrutar de una experiencia de juego fluida y sin interrupciones publicitarias.

Es importante mencionar que descargar juegos a través de APK puede ser riesgoso. Algunos sitios no verifican el contenido de los archivos, lo que podría exponerte a malwares y otros tipos de ciberataques. Para evitar estos riesgos, recomendamos descargar los juegos solo desde las tiendas oficiales de Android y iOS.

Aquí te compartimos la lista de juegos de pago que puedes descargar gratis este fin de semana. Asegúrate de tener suficiente espacio en tu dispositivo, una conexión a internet estable y más del 50% de batería para completar la descarga sin problemas. Recuerda que puedes añadir estos juegos a tu biblioteca y descargarlos más tarde, incluso después de que termine la promoción. No pierdas la oportunidad de obtener juegos de calidad sin costo.

Puedes descargar Defense Zone 3 Ultra HD gratis en tu celular (Google Play)

Juego de pago en Android

OXXO ( US$0,99 ): un juego de rompecabezas que dice ayudarte a relajarte. No sé, los rompecabezas pueden resultar estresantes para mí...

( ): un juego de rompecabezas que dice ayudarte a relajarte. No sé, los rompecabezas pueden resultar estresantes para mí... Spelling Test & Practice Pro ( US$1,99 ): ¿qué mejor manera de poner a prueba tu destreza ortográfica que con este juego para niños?

( ): ¿qué mejor manera de poner a prueba tu destreza ortográfica que con este juego para niños? Burning Sky VIP ( US$1.99 ): un juego de disparos de ritmo rápido que sin duda aumentará tu adrenalina.

( ): un juego de disparos de ritmo rápido que sin duda aumentará tu adrenalina. Defense Zone 3 Ultra HD ( US$2,99 ): un juego de defensa de torres que presenta nuevas torretas y enemigos que desafían tu perspicacia estratégica.

( ): un juego de defensa de torres que presenta nuevas torretas y enemigos que desafían tu perspicacia estratégica. Rectangles PRO ( US$1,99 ): un juego de rompecabezas con un estilo diferente, en el que tendrás que averiguar cuántos rectángulos hay. ¡También es apto para daltónicos!

Juego de pago en iOS

Cuppy Ball ( US$0,99 ): suelta la pelota y asegúrate de que evita todos los obstáculos para terminar en una taza ubicada en la parte inferior.

( ): suelta la pelota y asegúrate de que evita todos los obstáculos para terminar en una taza ubicada en la parte inferior. My City: Hospital ( US$3.99 ): deja que tus pequeños descubran por sí mismos cómo es administrar un hospital.

( ): deja que tus pequeños descubran por sí mismos cómo es administrar un hospital. Macrocosmos ( US$3,99 ): comienza con un átomo y crece hasta convertirse en un imperio galáctico. Todos tenemos grandes ambiciones, esta es la oportunidad de hacerlas realidad.

( ): comienza con un átomo y crece hasta convertirse en un imperio galáctico. Todos tenemos grandes ambiciones, esta es la oportunidad de hacerlas realidad. Tap Dot Tap — Reaction Game ( US$0,29 ): ¿qué tan rápidos son tus reflejos? Descúbrelo en este juego.

( ): ¿qué tan rápidos son tus reflejos? Descúbrelo en este juego. Light ‘em Up ( US$0,99 ): un juego de rompecabezas informal en el que debes formar las conexiones correctas para encender las bombillas.

SOBRE EL AUTOR André Suárez Licenciado en Periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Alta Dirección de la Universidad Rey Juan Carlos de España y egresado de EAE Business School en Dirección de Medios de Comunicación.