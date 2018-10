' Call of Duty: Black Ops 4 ' llegó para renovar la saga de disparos en primera persona. Para este título se ha optado por eliminar el modo campaña y enfocar la jugabilidad en el multijugador online. Depor Play tuvo la oportunidad de probarlo en directo desde la redacción.

' Tato' y Aberto probaron unos cuantos minutos del Battle Royale, llamado Blackout en este videojuego. Como se puede ver en las imágenes la comunidad es muy activa, esto se debe a la moda que se ha generado con este género.

A su vez, este Call of Duty le da continuidad al modo zombi con una gran variedad de mapas y armas. Inclusive se han añadido jefes al combate para romper con la monotonía.

' Call of Duty: Black Ops 4 ' está disponible para PC, PS4 y Xbox One. Por si te preguntabas por el multijugador, también está disponible, con los modos que ya todos conocemos: buscar y destruir, controlar el punto, etc.