"Call of Duty: Black Ops 4" revela sus configuraciones para PC

Call of Duty es un éxito en consolas como la PS4 y Xbox One , pero la situación en las PC es un tanto diferente. Sucede que estas no tienen opciones de personalización, por lo que el Call of Duty: Black Ops 4 promete un verdadero cambio.



Vayamos a los datos más técnicos de la configuración de Call of Duty: Black Ops 4 para PC . El videojuego contará con soporte para HDR y resoluciones para formatos de monitor 5:4 , 4:3 , 16:10 , 16:9 , 21:9 , y 32:9 , incluyendo además el UHD 4K .



Los gamers tendrán una barra para ajustar el campo de visión ( FoV ) entre 60 y 120 grados (por defecto será de 90 grados).



Respecto a la sensibilidad del cursor, podrás ajustarlo de forma independiente en vertical y horizontal con valores diferentes para disparar desde la cadera y apuntando con la mira ( ADS ).



Call of Duty: Black Ops 4 saldrá a la venta el 12 de octubre, disponible para PS4 , Xbox One y PC .

