'Call of Duty: Black Ops 4' tendrá beta multijugador el 10 de agosto

Se vienen horas de diversión en Call of Duty: Black Ops 4 , porque Activisión y Treyarch han anunciado que la versión beta del multijugador estará disponible el 10 de agosto para quienes hayan precomprado el juego.



Si no has precomprado el título, pero deseas jugar el multijugador, la beta abierta para este público comenzará el 11 de agosto y finalizará el 13 de agosto.



Los modos de juego para esta versión del Call of Duty: Black Ops 4 son duelo por equipo, dominación, y punto caliente.



Ten en cuenta que durante la fase beta, los jugadores de Call of Duty: Black Ops 4 podrán enviar sus comentarios sobre la experiencia del jugador antes del lanzamiento oficial del título, que será el 12 de octubre.

