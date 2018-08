El administrador del canal de YouTube tj the blind gamer es un jugador ciego que ha logrado la impresionante cifra de 7 600 bajas enemigas en Call of Duty: WWII , disponible para PS4 , Xbox One y PC. En un video difundido en Reddit cuenta cómo hace para disfrutar del juego y llegar a ser un gamer competitivo.



TJ tiene solo 19 años. Su estrategia consiste en seguir las señales de sonido para detectar a sus rivales en Call of Duty: WWII y Call of Duty: Black Ops 3.



En una entrevista a Kotaku, TJ destaca las ayudas a la accesibilidad de usuarios discapacitados incluidas en los títulos de Call of Duty: WWII, como las funcionalidades para Amazon Alexa que dan más información de una manera no visual.



TJ cree que hay mucho por mejorar como un efecto de audio constante para todos los modos de juego por objetivos objetivo. Su objetivo ahora es llegar a 10 000 bajas en Call of Duty: WWII.

