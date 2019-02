Clash Royale te deja desbloquear a los Rompemuros en nuevo evento de San Valentín

Los jugadores de Clash Royale despertaron el jueves 14 de febrero, día del amor, con una oportunidad de desbloquear a los Rompemuros. Esta carta asecha las torretas con un enorme explosivo, así que será útil para tus juegos en solitario.

Con el nombre de " Rompe muros, no corazones" llega un evento, el cual no te costará nada entrar la primera vez, con grandes premios. Pero por supuesto, no será fácil ya que se trata de un 'draf' para obtener tu deck.

Clash Royale Clash Royale

Clash Royale Clash Royale

Aunque no se saques a los Rompemuros, te recomendamos que pruebes ya que las primeras recompensas son las fichas de cambio de cartas en tu clan. Seguidamente tendrás cofres, dinero y, por último, los esqueletos locos.

Clash Royale celebra de esta forma San Valentín con una nueva carta para todos sus jugadores. En el caso que seas eliminado y pagues para volver a intentarlo, podrás retomar tu progreso.