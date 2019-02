Conoce cuales fueron los 10 eSports más vistos durante el pasado 2018

La conocida compañía de análisis de datos de los eSports , Newzoo, ha publicado un nuevo y extenso informe del que ya nos adelantaron alguna información con la previsión de que los deportes electrónicos superaran durante el 2019 los 1000 millones de ingresos.



En los próximos días se mostraran mas detalles de este reporte, comenzando por los 10 deportes electrónicos con mas vistas durante el pasad 2018 en un lista en la que quizás te topes con alguna sorpresa.



Es importante tener en cuenta que solo se muestran datos combinado de Youtube y Twitch y que, en el ranking de hoy, solo se ven reflejadas las horas de reproducción relacionadas con los eSports , es decir, con los torneos o contenido relacionado con campeonatos.



Aquí tienes el ranking:



1. League of Legends (347,4 millones de horas)

2. CS:GO (274,9 millones de horas)

3. DOTA 2 (250,4 millones de horas)

4. Overwatch (101,3 millones de horas)

5. Hearthstone (54,1 millones de horas)

6. Starcraft II (26,2 millones de horas)

7. PUBG (24,1 millones de horas)

8. Fortnite (23 millones de horas)

9. Rocket League (22,5 millones de horas)

10. Heroes of the Storm (20,3 millones de horas)