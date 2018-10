' Counter-Strike: Global Offensive ' ha realizado cambios importantes en estos últimos días. En la galería encontrarás capturas de los dos nuevos mapas que ya se pueden jugar en el modo casual. A su vez, se actualizó el impacto de la economía en las primeras rondas de una partida.

Desde ahora si pierdes la primera ronda de pistolas se te otorgará 1900 dólares, antes se recompensaba solo con 1400. Las siguientes dos derrotas en CS: GO darán respectivamente 2400 y 2900; por último, se repartirán 3400 al equipo perdedor en la cuarta derrota.

Esto generará que se detenga en parte el ' snow ball' inicial que te podría poner con seis rondas perdidas en el competitivo tras perder la ronda de pistolas. Counter-Strike: Global Offensive recompensará a los que andan por detrás para emparejar las partidas, no te sorprendas si vez al otro equipo forzando la compra tras perder.

Los dos nuevos mapas de CS: GO se llaman Biome y Sub Zero. El primero fue creado a través de un concurso organizado por FACEIT. Mientras que el otro fue creado por el mismo diseñador de Cache, FMPONE. Ambos podrían llegar pronto al competitivo de Counter-Strike.