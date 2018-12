CS: GO acaba de lanzar un parche importantísimo. No solo se añadió el Battle Royale, llamado Danger Zone, sino que también se pasó el juego a la modalidad de 'free-to-play'. Cualquier persona puede descargar y comenzar a jugar sin pago intermedio.

Para no molestar a los veteranos jugadores se ha optado por crear la versión Prime. Allí solo los usuarios que pagan o que ya cuenten con el juego previamente podrán jugar entre ellos. CS: GO tomó una decisión bastante precipitada sin previo aviso a su comunidad.

CS GO Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO): el shooter se llena de comentarios negativos. (Foto: Valve)

Esto le ha costado una ola de comentarios negativos. Como se puede ver en la imagen, desde el 7 al 10 de diciembre se registraron múltiples reviews de la comunidad. Counter-Strike: Global Offensive no se había visto en una situación así.

Aunque estas dos razones no parecen suficiente para el boicot de la comunidad, recordemos que también llegó el parche con un gran cantidad de errores. Si contabas con cierto procesador o tarjeta gráfica simplemente se colgaba el juego.



Por otro lado, se cambió el sonido de las granadas normales y por unos momentos los cóctel Molotov ya no explotaba en el cielo. Cambios que la comunidad de CS :GO reclamó hasta su respectiva reparación.