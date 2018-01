El eSports de CS: GO tiene estas joyas: Ninjas in Pijamas muestra sus mejores jugadas [VIDEOS] Ninjas in Pijamas ya se prepara para una gran temporada competitiva. El equipo europeo ha mostrado sus más impresionantes hazañas del 2017 es impresionantes compilaciones.

las mejores jugadas de Ninja in Pijamas en CS: GO. (Foto: CybBet) las mejores jugadas de Ninja in Pijamas en CS: GO. (Foto: CybBet)