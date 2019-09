Dota 2: "desde el '322' comenzó el estereotipo de los peruanos somos tramposos", Goxpe Fem alza su voz

“Lágrima”, capitana de Goxpe Fem, ahora tiene como objetivo fortalecer la comunidad femenina de Dota 2 en Perú, tras la polémica ocurrida con la organización BBL e-SPORTS de Brasil. El equipo fue, según ellas, injustamente acusado de haber suplantado a una de sus jugadoras (“Sunmy”), siendo esto un movimiento que va en contra de las normas del torneo.



En conversación con Depor, aseguran que todas estaban presentes en la aplicación ‘Discord’ durante las clasificatorias, en donde los administradores podían despejar cualquier sospecha. Aun así, fueron retiradas y ‘baneadas’ sin mayores explicaciones. Pero esto no es un impedimento para que busquen un mejor futuro para las nuevas jugadoras profesionales del MOBA del país.



¿Creen que la organización ha sido injusta con ustedes?



En nuestro caso, sí. Comprendo que hayan sospechas, lo entiendo. Pero de allí, a que por presión pública descalifiques a una jugadora no viene al caso.



¿Cuál ha sido la justificación para sacarlas del torneo?

Nunca nos comunicaron la decisión final. Yo vi el chat de “Sunmy”, le dijeron que habían revisado sus partidas y afirmaban que no había jugado ella. Presuntamente, habían comparado su forma de jugar con una transmisión en vivo. Nunca enviaron pruebas.



¿La organización les ha dado espacios de comunicación?



No nada. “Lágrima” quiso hablar con la organización y uno de los administradores la eliminó. Los demás administradores no quieren responder, nos dejan en visto. No compartieron un comunicado en el que se especifique las razones. Comentó Lessly.



¿Creen que necesitan a un intermediario para que se comunique con la organización?



Totalmente. Es lo que está haciendo Goxpe. Buscar una chica que sea manager para que yo practique mi ‘skill’. Me cargo bastante con este tema y no exagero. Todas nos amanecemos, inclusive dejamos de ver a nuestras madres o dejamos de hacer cosas para esto. Que la organización nos haga eso es bastante feo.



¿Cuándo realizaste la denuncia en redes sociales (“Lagrima”) la organización se pronunció?



Kami se pronunció (la administradora) pidiéndome que borre el post. Nada más. Me dijo que lo que estoy haciendo no beneficia a la comunidad.



¿Necesitamos en Perú una liga femenina de Dota 2?



Sí, definitivamente. La organización en donde estábamos jugando (Brasil) tiene su liga de LoL y otros juegos, pero solo femenino. Es muy bonito. El problema de Perú es que no hay profesionalización. En Lima el nivel es altísimo y en provincia mucho más.



¿Siente a la Liga Pro Gaming (LPG) como un torneo masculino?

Obviamente, todos los equipos que se han metido son masculinos. Le dan demasiado espacio a los hombres, cuando sí hay equipos femeninos que se pueden desempeñar bien en esa liga. Es por eso que estamos practicando. Vamos a participar en las clasificatorias amateur de la LPG.



¿Creen que por ser mujeres la comunidad de Dota 2 es mucho más tóxica?



Sí, no solo en el dota. Llevo como gamer siete años, contesta Lilia, en diferentes juegos como WoW, Fortnite, Dota, LoL y siempre pasan dos cosas con las mujeres: te insultan o te acosan. Jugaba con nicks de hombre para que no me molesten.



Me puse muy feliz cuando ‘Lagrima’ creo el grupo (en Facebook) solo de mujeres. Me di cuenta cuantas somos y que muchas andan escondidas queriendo ser parte de un equipo.



¿La familia y el entorno también afecta?



La cultura que tenemos es muy machista. Que un hombre se vaya de su casa a vivir a una gaming house lo ven normal. Pero que una chica se vaya de casa para dedicarse a Dota 2 es mal visto. Es más difícil por el tema familiar que una mujer se dedique a los juegos. Mi madre no sabe que juego Dota. (Lágrima)



Es como las que juegan fútbol femenino. Eso comenzó desde abajo. Yo juego fútbol, he participado en campeonatos. Había pocos torneos antes pero poco a poco se metieron más marcas y ahora ya es reconocido. (Panda).



¿Estarían dispuestas a que un equipo profesional (que las fiche oficialmente) se comunique con sus padres para contarles sobre su nuevo trabajo?



Sí. Sería lindo que tu familia te apoye. Yo le dije a mi mamá que esto me gusta, que quiero aprender más. Ahora he hablado con ella y me preguntaba sobre cómo habría con el trabajo. Le respondí que son esfuerzos que se hacen. Nada es fácil. Yo estoy poniendo de mi parte porque amo esto pese a que duermo dos o tres horas. Yo quiero jugar. Ahora sabe todo y siempre me desea éxito. (Lessly)



¿Cuál es su opinión sobre el 332 y los jugadores baneados de Perú?



Desde allí comenzó el estereotipo de que somos tóxicos, tramposos e irresponsables. (Lilia)



La misma comunidad brasilera comenzó a comentar de que nosotras estamos acostumbradas porque los peruanos hicieron el 322. (Lágrima)



