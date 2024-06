Siguen los enfrentamientos para las clasificatorias al Mundial de Dota 2, también conocido como The International 2024. Hoy tenemos tres enfrentamientos que decidirán el primer clasificado y quiénes tendrán que luchar por el segundo y último cupo para Sudamérica.

The International 2024 es el evento más importante de la industria de los deportes electrónicos. Los peruanos están presentes en casi todos los equipos que buscan una oportunidad por alcanzar la gloria del MOBA. Lo que sí ha sorprendido es la temprana eliminación de Infinity, uno de los equipos más populares de la escena nacional. Mientras, Beastcoast encabeza las preferencias del público nacional como representante de la región.

Horario y encuentros para hoy, 17 de junio de 2024

Midas Club vs. Cuyes Esports - 11:00 am (hora Perú - Colombia)

Leviatán vs. BOOM Esports - 2:00 pm (hora Perú - Colombia)

HEROIC vs. Beastcoast - 5:00 pm (hora Perú - Colombia)

Formato y lista de competidores

El formato consta de llaves de doble eliminación. Ocho de los equipos arrancan el 14 de junio desde el Upper Bracket mientras otros cuatro esperan desde el Lower Bracket.

Los equipos que buscarán los dos cupos para The International constan de cuatro invitados (HEROIC, Beastcoast, Midas Club y Leviatán) y ocho clasificados del Abierto (NoPing Esports, Estar Backs, Infinity, Fantasy Gaming, Cuyes Esports, BOOM Esports, Lava Esports, MAMUTEROS).

Sobre The International 2024

La decimotercera edición anual de The International tendrá lugar en Copenhague, Dinamarca. Al igual que la edición anterior, el certamen está dividido en dos fases distintas: las eliminatorias, la fase de grupos y los playoffs (hasta los 8 mejores) del The Road to The International. La competencia arranca el 4 de septiembre entre los mejores 16 equipos de todo el mundo.

Mira EN VIVO las clasificatorias sudamericanas para The International 2024

La comunidad de Dota 2 podrá seguir todos los detalles del competitivo a través de la cuenta de PGL en YouTube.

Equipos de la clasificatoria

HEROIC

K1 - Perú

4nalog - Brasil

Davai Lama - Bélgica

Scofield - Perú

KJ - Brasil

Beastcoast

payk - Perú

Lumpy - Perú

Vitaly - Perú

Elmisho - Perú

MoOz - Perú

Midas Club

Costabile - Brasil

4dr - Brasil

fcr - Brasil

hyko - Brasil

Kingrd - Brasil

Leviatán

Kotaro - Perú

Stojkov - Macedonia del Norte

kpii - Australia

Xepher - Indonesia

Stinger - Perú

Estar Backs

Wits - Perú

Alone - Perú

Ryu - Perú

Michael~ - Bolivia

Prada - Perú

Cuyes Esports

Parker - Perú

SLATEM$ - Perú

ILICH - Perú

n1ght - Perú

Mjz - Perú

