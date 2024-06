Call of Duty: Black Ops 6 ha llamado la atención de la comunidad gamer en el Xbox Games Showcase 2024. El shooter en primera persona es uno de los grandes videojuegos de la industria y es imposible no caer en comparaciones con GTA 6, otro gran lanzamiento que está programado para 2025.

Una de las grandes dudas sobre GTA 6, además del precio de salida pero eso lo abordaremos más adelante, es el tamaño que ocupará en las consolas Xbox Series X/S y PlayStation 5. El anuncio de las especificaciones técnicas del Black Ops 6 sirven como referencia de lo que podríamos esperar el juego de Rockstar Games.

El debate inició en Reddit donde la gente cree que GTA 6 no ocupará el mismo espacio que Black Ops 6 y sus 300 GB. La comunidad está convencida de que la próxima entrega de Grand Theft Auto no será tan pesado porque Rockstar hará actualizaciones después del lanzamiento. Muchos coinciden que el juego ocupará entre 175 y 200 GB.

Hay que considerar, además, que el peso aproximado de Black Ops 6 dependerá de los modos de juego y contenido que descargues. Las campañas, los paquetes HD, Warzone y más pueden hacer que el juego base de 110GB (en el caso de Modern Warfare 3) alcance los 300GB.

Otra razón por la que Black Ops 6 pesaría más de lo que será GTA 6 es la falta de optimización para la descargas. De igual modo, Grand Theft Auto promete romper el mercado y cada giga de más debería correponder con la calidad que ofrecerá la versión final del juego.

GTA 6 saldrá al mercado en cualquier momento de 2025.

Posible precio de GTA 6

Un juego con muchos GB supone un mayor precio por el contenido y el trabajo de los desarrolladores. GTA 6 promete ser el videojuego más caro de producir en la industria y eso es algo que deberíamos ver reflejado en el precio final. ¿Pero qué tan caro será el título de mundo abierto?

Lo más probable es que GTA 6 cueste más de 70 dólares, el precio promedio por lo que puedes pagar por títulos Triple A como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Esta lógica coincide con la opinión de Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, matriz de Rockstar Games.

“Mira, constantemente hay más contenido disponible y realmente nuestro objetivo es ofrecer un gran valor en cualquier momento. Estamos muy concentrados en ofrecer más valor del que cobramos. Y esa es una especie de rúbrica”, señaló.

El ejecutivo agregó que Take-Two Interactive busca establecer un precio para su catálogo que asegurase la reacción de la comunidad como una “buena noticia” y que “la experiencia sea muy superior” en comparación a lo que pagó.

Así las cosas, GTA 6 podría salir al mercado a un precio desde 80 a 90 dólares para la versión estándar.

