Dota 2 | Fecha y hora de la participación de Thunder Predator, equipo peruano, en la Major de Chongqing

Dota 2 arrancó el 2019 con la Minor de Buchrest, allí se definía al último participante de la Major de Chongqing. Perú tenía una oportunidad de llevar dos equipos a la primera Major del 2019, lamentablemente, Playermakers quedó fuera tras perder todas su partidas.

Solamente un equipo nacional ha llegado a este nivel y se trata de Thunder Predator o Thunder Awaken. El equipo peruano le tocará debutar en contra de Team Secret, representante de Europa. El club ocupa el puesto 6 y 5 de The International 2018 (el Mundial de Dota 2 ).

Jugarán el 18 de enero a las 9 de la noche (hora peruana). No obstante, no se trata de la partida inaugural, Virtus.pro arrancará enfrentándose contra EHOME. Seguidamente se vivirá toda la emoción de la partida entre Chaos vs. TNC Predator y cerrará el día el PSG contra Forward Gaming.

Dota 2 Dota 2

El camino el largo todavía, ya que la Major de Chongqing de Dota 2 finalizará el 27 de este mes. Se entregará un total de un millón de dólares en premios, y el ganador será acreedor de 350 mil del total. A su ves, se repartirán 15 mil puntos de Pro Circuit para la clasificación al Mundial.