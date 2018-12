La quinta edición de la 7k Liga Pro Gaming, organizada por Gamer Studio y Live Media, nos trae un nuevo campeón este año. El equipo de Perú eSports derrotó a Infamous Gaming , una escuadra reconocida por sus participaciones internacionales en Dota 2.

El evento que se realizó en el Reserclub del distrito de Pueblo Libre tuvo a los cuatro equipos pertenecientes a las semifinales. Entre ellos se encontraban: Infamous Gaming Vs Thunder Awaken y Perú eSports vs Gorillaz Pride. Además, liga contó con un ¨Showmatch¨ entre dos teams leyendas del Dota 2 peruano, Elite Wolves vs Unknown Team.

La Liga Pro Gaming en su quinta edición este año trajo como ganador a Perú eSports (Foto| Liga Pro Gaming)

El sistema de las semifinales consistió en partidas de bo1 (al mejor de uno) teniendo como clasificados a la final a Peru eSports y a Infamous Gaming. Posteriormente, al llevarse a cabo la gran final el equipo conformado por “ vanN”, “Kotaro Hayama”, “Kingteka”, “Ztok” y “Scofield”, consiguió la victoria tras jugar partidas de bo3, es decir el equipo que consiga ganar 2 partidas se llevaba el primer lugar.

A pesar de que las partidas fueron parejas, solo uno debía campeonar y esta fue la oportunidad de Perú eSports en llevarse la victoria en la última temporada del año de la Liga Pro Gaming. Si te perdiste de la trasmisión, te la mostramos a continuación: