Desde la finalización de The International 2018, el Mundial de Dota 2 , no se veía una actualización tan completa. Valve acaba de cerrar la Major Kula Lumpur, en la que Virtus.pro se condecoró campeón, y ahora busca realizar cambios importantes en el Meta con el parche 7.20.

Cambios generales en Dota 2:

- Se reubicaron algunos de los campamentos y se abrieron nuevos caminos en la jungla. Específicamente en las zonas de los Santuarios y la Runas de Recompensa.



- Ahora denegar no otorga 25% de experiencia. Ahora solo se dará un 20% de oro, los de meele dan 7-8 de oro; mientras que los de rango 9 a 11.



- El pergamino de teleportación contará con su propio espacio en el inventario. A su vez, las botass de viaje no compartirán el tiempo de carga con el pergamino.



- Las criaturas neutrales dará 35% de oro, antes daba 25%. Los de la jungla, excepto los Ancestros, dan un 5% más de oro.



- Se eliminó la 'Bonificación de héroe diario'. La seleccción aleatoria de personaje se realizará entre todos los habilitados, solo se ignorarán los 25 menos jugados. Solo se podrá optar por la aleatoriedad en las dos primeras selecciones del equipo.



- La formula de armadura se cambiará a la siguiente: (0.052 de armadura) / (0.9+0.048 armadura). A su vez, la escala por nivel quedará así:



Torres de nivel 1: de 17 a 12.

Torres de nivel 2: de 19 a 14.

Torres de nivel 3: de 19 a 14.

Torres de nivel 4: de 29 a 21.

Barracas cuerpo a cuerpo: de 18 a 13.

Barracas de rango: de 12 a 9.

Ancestro: de 18 a 13.

Otras estructuras: de 14 a 10.

Santuarios: de 24 a 17.



- La racha de héroes asesinados ahora una bonificación de experiencia desde 200 a 1250. Quedará simplificado el sistema de bonificación de experiencia por matar a otros héroes, no se incluirá el componente de experiencia de equipo.



- La Inteligencia dará 0.05 de regeneración de maná, además se eliminó el 0.9 de la regeneración base del mismo atributo. En cuanto a la vida, la fuerza otorga 0.1 de regeneración, mientras que la regeneración base se redujo a 1.5.



- Las torretas ya no ganarán armadura extra por cada enemigo cerca. No obstante, se incrementó la vida base de las mismas.



Torres de Tier 1: 1600 to 1800

Torres de Tier 2: 1600 to 1900

Torres de Tier 3: 1600 to 2000

Torres de Tier 4: 1600 to 2100



Estos son solo algunos de los cambios más relevantes del parche 7.20 de Dota 2. Para conocer todos los cambios, sobre todo lo referente a las modificaciones de los ítems del MOBA, ingresar al siguiente enlace.