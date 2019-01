No puede haber más expectativa en Dota 2 con la Major de Chongqing, el primer gran torneo del 2019 en China y el segundo Majo del Dota Pro Circuit (DPC) de Dota 2. Miles de fanáticos ya se preparan para el inicio de este torneo mundial que ya está a puertas de iniciarse. En dicho torneo podremos ver jugar a los 16 mejores equipos del mundo de sus respectivas regiones luchando por el millón de dólares en premios y los 15.000 puntos de clasificación que serán importantes para la clasificación al The International 2019.

Echemos un vistazo de como ha quedado el reparto de equipos.



Equipos participantes en The Chongqing Major de Dota 2 (Foto | Liquipedia) Equipos participantes en The Chongqing Major de Dota 2 (Foto | Liquipedia)

Como se puede apreciar en la imagen, EHOME fue el último en unirse a la lista de participantes, ya que fueron los ganadores en The Bucharest Minor, hace sólo algunos días. Además, el equipo peruano Thunder Predator también se encuentra en la lista de los 16, debido a que descalificaron a Pain X



La fase se grupos se llevará a cabo los días 19 y 20 de enero, habrá un día de descanso donde se jugaran las playoffs del 22 al 27 de enero. Todos los enfrentamientos serán a BO3(el mejor de 3), excepto la primer ronda del soporte inferior que será BO1 y la gran final, como es de costumbre, será un BO5( el mejor de 5), será el 27 de enero.



GRUPOS QUE SE ENFRETARÁN EN LA MAJOR CHONGQING 2019

​

La organización encargada de hacer posible la Major de Chongqing es StarLadder y acaba de anunciar el reparto de los 16 equipos participantes en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzaran a la siguiente fase por el soporte superior y el resto lo harán por el soporte inferior. A continuación te mostraremos que equipos conforman cada grupo clasificado:



(Foto | Liquipedia) (Foto | Liquipedia)

(Foto | Liquidepedia) (Foto | Liquidepedia)

Tal y como se aprecian en la imágenes, los primeros enfrentamientos ya están decidido, los que resulten ganadores pasaran a los 'Winner Brackets', mientras que los perdedores pasaran a 'Lossers Brackets'. Si existiera un empate para decidir quien se va a la llave inferior, habrá un desempate por medio de otra partida.



HORARIOS PARA EL DÍA DE HOY



La primera parte de la fase de grupos, las partidas se jugarán en simultáneo para los grupos a los que les toque jugar cada día; el primer día jugarán el Grupo A y B con las siguientes partidas:



PARTIDAS DE APERTURA



GRUPOS A Y B : VIERNES 18 DE ENERO



21:00 Virtus.pro vs. EHOME

21:00 Chaos vs. TNC

21:00 Team Secret vs. Thunder Predator

21:00 PSG.LGD vs. Forward Gaming





Partida de ganadores y de Perdedores: Estas partidas se juegan en la madrugada del sábado 19 de enero.

00:30 Partida de ganadores del Grupo A

00:30 Partida de ganadores del Grupo B

00:30 Partida de perdedores del Grupo А

00:30 Partida de perdedores del Grupo В





Partida decisiva: Estas partidas se juegan en la madrugada del sábado 19 de enero.

04:00 Partida decisiva del Grupo A

04:00 Partida decisiva del Grupo B





GRUPOS C Y D: SÁBADO 19 DE ENERO



21:00 Team Liquid vs. The Pango

21:00 Vici Gaming vs. J.Storm

21:00 Evil Geniuses vs. Aster

Partida de ganadores y de Perdedores: Estas partidas se juegan en la madrugada del domingo 20 de enero.

00:30 Partida de ganadores del Grupo C

00:30 Partida de ganadores del Grupo B

00:30 Partida de perdedores del Grupo C

00:30 Partida de perdedores del Grupo D



Partida decisiva: MADRUGADA DEL DOMINGO 20 DE ENERO



04:00 Partida decisiva del Grupo C

04:00 Partida decisiva del Grupo D

Si te preguntas donde ver las partidas EN VIVO de The Chongqing Major de Dota 2. A continuación te lo mostramos: