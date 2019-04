Dota 2 | Infamous Gaming vs. Team X, fecha y hora del encuentro por la Minor 

Las últimas

[{"id":109779,"title":"Alianza Lima le dese\u00f3 \u201c\u00e9xitos\u201d a Sporting Cristal para partido decisivo contra Olimpia por Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/alianza-lima-le-deseo-exitos-sporting-cristal-partido-olimpia-copa-libertadores-109779","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/24\/5c730c2140607.jpeg"},{"id":109553,"title":"Otra \u00e9pica de River en Brasil: el 'Millo' igual\u00f3 2 a 2 ante Inter en Porto Alegre por la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-internacional-vivo-fox-sports-copa-libertadores-2019-grupo-tyc-sports-porto-alegre-online-sportv-nndc-109553","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca54b7e6d9f9.jpeg"},{"id":109602,"title":"VER Hurac\u00e1n vs. Deportivo Lara EN VIVO v\u00eda Fox: se enfrentan por Grupo B de Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/huracan-vs-deportivo-lara-vivo-online-directo-fox-sports-2-telemundo-jornada-3-grupo-b-copa-libertadores-2019-venezuela-nndc-109602","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca4d356a74f8.jpeg"},{"id":109608,"title":"VER Emelec vs. Cruzeiro EN VIVO v\u00eda Fox: se enfrentan en Guayaquil por Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/emelec-vs-cruzeiro-vivo-directo-online-fox-sports-3-telemundo-jornada-3-grupo-b-copa-libertadores-2019-guayaquil-ecuador-nndc-109608","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca4cf0ab78c5.jpeg"},{"id":109595,"title":"Tolima vs. Wilstermann EN VIVO: se enfrentan por la Copa Libertadores 2019 en Ibagu\u00e9 | Facebook Watch","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/tolima-vs-wilstermann-vivo-online-directo-fox-sports-facebook-watch-jornada-3-grupo-g-copa-libertadores-2019-colombia-nndc-109595","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca4d5169eb97.jpeg"},{"id":109773,"title":"Argentinos Juniors vs. Estudiantes de M\u00e9rida en Buenos Aires: juegan por la Copa Sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/argentinos-juniors-vs-estudiantes-merida-vivo-online-directo-directv-sports-telemundo-primera-ronda-ida-copa-sudamericana-2019-argentina-nndc-109773","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca53fe07910d.jpeg"},{"id":109774,"title":"No queda de otra: la respuesta de Zidane tras derrota en Mestalla y el mensaje a Marcelo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-zidane-pone-panos-frios-resultado-mestalla-le-mando-mensaje-marcelo-2019-espana-109774","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca54161a9917.jpeg"},{"id":109559,"title":"\"Avengers: Endgame\" | C\u00f3mo puede afectarte no ir al ba\u00f1o durante el estreno de los Vengadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-sucede-cuerpo-aguantas-ganas-orinar-estreno-109559","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/02\/5ca3ca417fdee.jpeg"},{"id":109554,"title":"Dragon Ball Super | Obra compara el dise\u00f1o de Goku y Vegeta entre el Torneo de Poder y la cinta de Broly","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-torneo-cara-cara-version-pelicula-broly-dbs-mexico-109554","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/02\/5ca3c2a83da8b.jpeg"},{"id":109610,"title":"Pe\u00f1arol vs Flamengo v\u00eda FOX Sports EN VIVO: se miden en el Maracan\u00e1 por la Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/penarol-vs-flamengo-vivo-directo-online-fecha-3-via-fox-sports-copa-libertadores-2019-nndc-109610","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca50c4693b6c.jpeg"},{"id":109503,"title":"The Umbrella Academy: todo lo que se sabe sobre la temporada 2 de la serie de Netflix","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/the-umbrella-academy-temporada-2-fecha-estreno-netflix-trailer-historia-pasara-actores-personajes-proximos-episodios-serie-nnda-nnlt-109503","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/02\/5ca387f1b6285.jpeg"},{"id":109775,"title":"\u00a1P\u00f3nganse de pie! El golazo de tiro libre de De La Cruz para el empate de River ante Internacional [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-internacional-vivo-ver-golazo-tiro-libre-cruz-copa-libertadores-2019-video-109775","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca545149728e.jpeg"},{"id":109695,"title":"Emelec vs. Cruzeiro EN VIVO: En minutos, duelo por el Grupo B de la Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/emelec-vs-cruzeiro-vivo-grupo-b-copa-libertadores-2019-minuto-minuto-estadio-banco-pacifico-capwell-via-fox-sports-3-fecha-hora-canales-tv-ver-futbol-gratis-online-ecuador-brasil-nnda-nnrt-109695","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca4e70a0a63e.jpeg"},{"id":109572,"title":"\"Shazam!\": \u00bfcu\u00e1ntas escenas post-cr\u00e9ditos tiene la pel\u00edcula?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/shazam-escenas-post-creditos-pelicula-dc-nnda-nnlt-109572","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/02\/5ca3d38068354.jpeg"},{"id":109776,"title":"\u00a1Por un milagro! Rey Mysterio est\u00e1 rezando para superar su lesi\u00f3n y llegar en buen estado a WrestleMania 35","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-rey-mysterio-rezando-superar-lesion-llegar-buen-wrestlemania-35-109776","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca546eb21aa9.jpeg"},{"id":109669,"title":"EN VIVO Flamengo vs. Pe\u00f1arol HOY: Ver EN DIRECTO partido por el Grupo D de la Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/flamengo-vs-penarol-vivo-ver-futbol-gratis-online-grupo-d-copa-libertadores-2019-formaciones-estadio-maracana-via-fox-sports-minuto-minuto-fecha-hora-canales-tv-brasil-uruguay-nnda-nnrt-109669","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca4cc59a15b1.jpeg"},{"id":109597,"title":"HOY, UTC vs. Cerro EN VIVO y EN DIRECTO por la Copa Sudamericana 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/utc-vs-cerro-vivo-online-ver-gratis-via-directv-streaming-directo-copa-sudamericana-2019-109597","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/02\/5ca3e6b1eddea.jpeg"},{"id":109777,"title":"Fornite presenta l\u00ednea exclusiva de juguetes en Per\u00fa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-presenta-linea-exclusiva-juguetes-peru-109777","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca545d20b701.jpeg"},{"id":109651,"title":"HOY, Binacional vs. Independiente EN VIVO y EN DIRECTO por la Copa Sudamericana 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/independiente-vs-binacional-vivo-online-ver-gratis-via-directv-streaming-directo-copa-sudamericana-2019-109651","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/02\/5ca43cbc7c724.jpeg"},{"id":109755,"title":"Golpe al bolsillo: Cristiano Ronaldo, Mbapp\u00e9, Neymar y los fichajes m\u00e1s caros de todos los tiempos [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-mbappe-neymar-fichajes-caros-tiempos-fotos-nndc-109755","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca52d2deed04.jpeg"},{"id":109770,"title":"No lo da por perdido: el gol de Lucas Pratto en River Plate vs. Internacional [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-vs-internacional-gol-lucas-pratto-da-esperanzas-argentina-copa-libertadores-2019-video-109770","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca53c018dfdf.jpeg"},{"id":109574,"title":"River Plate 1-2 Internacional en vivo y en directo - Copa Libertadores 2019, hora, canal y formaciones","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-internacional-vivo-via-fox-sports-copa-libertadores-ver-futbol-gratis-online-fecha-hora-canales-tv-minuto-minuto-argentina-brasil-nnda-nnrt-109574","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/02\/5ca3d66cc29a0.jpeg"},{"id":109765,"title":"A lanzar la patada: \u00bfqu\u00e9 nos traer\u00e1 la segunda fecha de la Liga Peruana de Muay Thai?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/muay-thai-traera-segunda-fecha-liga-peruana-muay-thai-chorillos-escuela-ssf-candela-109765","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca53b50da413.jpeg"},{"id":109745,"title":"Las eternas promesas del f\u00fatbol peruano, como Diego Ch\u00e1vez [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/liga-1-eternas-promesas-futbol-peruano-diego-chavez-109745","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca51f01ebdbf.jpeg"},{"id":109768,"title":"Deja el Grupo A abierto: Edenilson marca el 2-0 e Inter se acerca a octavos de Copa Libertadores [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-vs-inter-gol-edenilson-2-0-rojos-clasifican-octavos-copa-video-109768","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca5392bd1e57.jpeg"}]