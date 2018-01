El eSports de Call of Duty tuvo este emocionante desenlace. Inclusive el "caster" de la empresa MLG no pudo aguantar su reacción frente a una remontada única del equipo Team Kaliber frente a Luminusity Gaming. La reacción captada por las cámaras demuestran lo más apasionante de los deportes electrónicos.

No es la primera vez que el comentarista pierde los papeles frente a las jugadas destacadas o a las partidas más épicas del competitivo de Call of Duty. Las imágenes fueron capturadas durante la CWL New Orleans, uno de los torneos más importantes del juego de Activision.

Pero no solo su reacción es lo que llama la atención, su compañero (Clint Evans) también saltaba del asombro por la hazaña que había logrado el equipo Team Kaliber. La competición tuvo un total de 200 mil dólares en premios y fue el inicio de los eSports del 2018 de Call of Duty: WWII.

Fue un torneo corto que comenzó el 12 de enero y concluyó solo dos días después. Team Kaliber logró darle vuelta a los resultados parciales para llevarse la copa a casa. Esta ha sido una de las finales más reñidas de la historia del deporte electrónico del "shooter".