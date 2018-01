Hace unos días se rumoreaba que el Hamburgo estaría listo para fichar un equipo de eSports en FIFA 18. Sin embargo, Oliver Poppelbaum, jefe de ventas del club deportivo, salió a aclarar la intención del club con respecto a los deportes electrónicos.

El encargado, previo al partido de la Bundesliga entre el Colonia y el Hamburgo, declaró que hace poco se aprobó la cración de un departamento especializado en este tipo de competiciones. Varios equipo de alemania ya se unieron a los eSports , como Hertha Berlín, el Wolfsburgo, o el Bayer Leverkusen.

Lo que ha sorprendido a los hinchas es que por el momento el club declaró que no tiene intención de participar en el competitivo. Sino, que apoyará el crecimiento sostenible de los eSports a través de la educación y el "coaching" gracias a algunas universidades de Alemania.

Solo se ha confirmado que tendrán participación activa en torneos de FIFA 18 y no se otros juegos como CS: GO, League of Legends, Ovewatch, y otros. Aunque no está haciendo una campaña favorable en la Bundesliga, ya se ha volcado en esta nueva apuesta.