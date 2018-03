FIFA 18 World Cup: ¿qué se espera de la edición mundialista del simulador?

Los jugadores de FIFA 18 están a la espera del anuncio de la versión del juego del Mundial Rusia 2018. Manolo Lama, periodista deportivo y comentarista filtró la información de esta versión del juego hace unos meses. Él comentó que ya trabajaba en las voces para el nuevo simulador.

El Partidazo de Cope presentó FIFA 18 (Video: Solo FutbolFutbolero)

Estos son algunos elementos que se podrían ver en FIFA 18 World Cup. En primer lugar, no debería faltar el modo 'Road to The World Cup', un modo carrera en el cual deberíamos poder seleccionar a cualquier selección del mundo para llevarnos la copa.

Otro modo de juego que sería muy acertado introducir en FIFA 18 es 'Story of Qualification' o Historia de clasificación. Con la edición del Mundial de Sudáfrica 2010 llegó una expansión al simulador en la que se podía jugar partidos clave en la fase de clasificación al mundial como Perú vs. Nueva Zelanda.

Alex Hunter también podría tener protagonismo en el Mundial Rusia 2018. El modo historia introducido en FIFA 17 y 18 podría culminar en la participación del protagonista en el Mundial. Un nuevo capítulo no sería descabellado para el nuevo juego o expansión.

Por último, hay gran expectativa frente a un modo Ultimate Team del Mundial. Solo participarían los jugadores cuyas selecciones han clasificado al certamen más grande del fútbol y podríamos conseguir a nuestros jugadores favoritos con mejoras en las estadísticas de FIFA 18.