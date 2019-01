FIFA 19 | Ángel di María destaca en el Team of the Week del simulador de EA Sports

Sudamérica pisa fuerte en el Equipo de la Semana (Team of the Week) de FIFA 19. Nada menos que siete jugadores de la región están presentes en el selecto equipo de EA Sports hasta el miércoles 6 de febrero.



Quien destaca de la nómina es el argentino Ángel di María, quien obtuvo su segunda carta In Form en FIFA 19 tras una excelente campaña en la liga francesa.



La carta de Ángel di María destaca por los siguientes puntos de habilidad en FIFA 19: 88 de ritmo, 81 de disparo, 86 de pase, 88 de regate, 51 de defensa y 72 de físico.



Detrás de 'El Fideo', otro argentino destacado es Alejandro Gómez, militante del Atalanta Bergamasca Calcio.



Si hablamos a nivel global, un nombre que suena fuerte es Karim Benzema y su primer IF en lo que va del FIFA 19 desde su lanzamiento.