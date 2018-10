Usain Bolt es uno de los deportistas más esperados en FIFA 19 , videojuego disponible para PS4 , Xbox One y Nintendo Switch. A estas alturas quizá ya te has dado cuenta que no está presente en el videojuego de EA Sports , ¿por qué sería así?



Sucede que Bolt juga en el Central Coast Mariners, equipo que aparece en FIFA 19. El problema es que el velocista no aparece en la plantilla del equipo australiano de la Hyundai A-League.



La respuesta es aún misteriosa, debido a que EA Sports no se ha pronunciado. Una posibilidad es que el contrato de Bolt con el Central Coast Mariners sea de prueba durante la pretemporada. Recién el viernes 19 de octubre comenzará la Hyundai A-League, por lo que aún falta confirmar su fichaje.



Aún quedan algunas fechas hasta que todo sea aclarado. De confirmarse, FIFA 19 contaría con una estrella extra entre sus licencias. Cabe precisar que Bolt viene haciendo un buen trabajo en la cancha en su club.